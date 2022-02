Marvel’s Guardians of the Galaxy ne s’est pas vendu aussi bien qu’espéré selon Square Enix

Les bilans financiers troisième trimestre de l’année fiscale 2021/2022 continue avec quelques retardataires, comme Square Enix, qui vient tout juste de publier le sien. Dans celui-ci, on apprend peu de choses passionnantes sur la stratégie de l’éditeur japonais, mais on constate qu’il ne semble pas être totalement ravi des ventes de Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’un de ses jeux phares pour ce trimestre.

Star-Lord démarre trop tranquillement

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, déclare en effet que Marvel’s Guardians of the Galaxy a certes eu des retours critiques satisfaisants, mais n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par l’éditeur. Cependant, Square Enix note la bonne performance du jeu lorsque les soldes autour de ce dernier ont commencé, et Matsuda indique que le jeu devrait se rattraper sur la longueur après un départ un peu trop calme.

Beaucoup de choses peuvent venir expliquer « l’échec » du jeu, si cela en est un, étant donné que Square Enix a toujours eu tendance à fixer des objectifs de ventes très hauts, comme pour Tomb Raider à l’époque.

La raison la plus évidente vient du lien involontaire que peut avoir le jeu avec Marvel’s Avengers, qui a fortement déçu la communauté. Dès l’annonce du jeu autour de Star-Lord et compagnie, les deux jeux étaient inévitablement comparés, à tel point que Square Enix et Eidos Montréal ont du souvent répéter qu’il ne s’agissait pas d’un jeu service cette fois-ci.

On pourra aussi mettre cela sur le dos que cette adaptation ne reprenait pas l’univers du MCU, ce qui peut freiner une certaine partie du public qui ne connait Marvel qu’à travers les films. Dommage, car le titre avait pourtant de quoi séduire, comme nous l’expliquions dans notre test.

Une quatrième trimestre déjà compliqué ?

Pour le reste de son bilan, c’est évidemment la sortie d’Endwalker pour Final Fantasy XIV qui est au centre de toutes les attentions, étant donné que le MMO est plus populaire que jamais.

L’éditeur annonce alors que le quatrième et dernier trimestre de l’année verra la sortie de trois gros jeux pour eux, à savoir :

On oublie pas Chocobo GP, mais ce sont ces trois-là qui sont mis en avant. Reste à voir si ces titres vont aussi manquer leurs prévisions ou non, mais Babylon’s Fall marquera déjà une nouvelle entrée dans le domaine du jeu service, ce qui n’a pas réussi à l’éditeur par le passé.

De plus, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins doit se confronter à la sortie d’Elden Ring trois semaines plus tôt, ce qui risque de lui porter préjudice en se placant plus ou moins dans le même créneau (comprenez par là que ce spin-off reprend une formule très Souls-like)