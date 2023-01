Accueil » Actualités » Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : Tetsuya Nomura ne dit pas non à une suite

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin n’aura sans doute pas été à la hauteur des attentes par rapport à ce que l’on aurait souhaité d’un spin-off Final Fantasy s’attaquant au genre du Souls/Nioh-like, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’avait pas de qualités à revendre. Des points positifs qui pourraient être mieux développés dans une suite, à condition que celle-ci puisse voir le jour, et s’il y en a un qui est ouvert à l’idée, c’est Tetsuya Nomura.

Plus de Chaos ou non, c’est au public de décider

Pour fêter le lancement du troisième et dernier DLC du jeu, Tetsuya Nomura est apparu lors d’un livestream organisé par Square Enix, dans lequel il a adressé un message traduit par les soins de Noisy Pixel. Le producteur n’y va pas par quatre chemins et fait un appel du pied au public, seul maître du destin de la licence :

« Lorsque Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est sorti pour la première fois, il y avait beaucoup de critiques, en particulier en ligne. Cependant, je suis heureux de dire que tous ceux qui regardent ce livestream aiment beaucoup Jack et ses amis. À tel point que certains aimeraient voir une suite. Et si vous voulez que cela se produise, il serait certainement utile de répandre le mot. Si le bouche à oreille sur le jeu se répand, prouvant qu’il s’agit d’un titre qui a vraiment résonné chez tout le monde, il y aura peut-être un espoir de nous revoir. Personnellement, j’aimerais travailler à nouveau avec Kumabe-san de Koei Tecmo. »

Autrement dit : si les ventes arrivent à un certain palier Square Enix pourrait envisager l’idée d’une suite, rien de très surprenant là-dedans. Ce qui n’est pas encore le cas pour le moment, c’est pourquoi Nomura compte aujourd’hui le public pour faire passer le mot. Reste à savoir combien de personnes veulent l’entendre.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.