Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin

Ce nouveau conte de la série Final Fantasy aborde un tournant plus sanglant et sombre que ses prédécesseurs. Dans un monde en proie au chaos, Stranger of Paradise : Final Fantasy Chaos narre le récit de trois guerriers de la lumière Jack, Ash et Jed dans leur périple pour tuer Chaos. Cette aventure reprend l'histoire du tout premier Final Fantasy et introduit les antagonistes célèbres de cet épisode avec Garland et bien évidemment Chaos.