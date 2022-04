Steelrising est repoussé au 8 septembre et dévoile une séquence de gameplay

Annoncé en juillet 2020 lors d’un Nacon Connect, Steelrising était attendu pour ce mois de juin 2022. Malheureusement, le nouveau titre du studio Spiders (Greedfall, The Technomancer) va se faire désirer quelques mois supplémentaires puisqu’il est repoussé pour la rentrée. Un report qui s’accompagne tout de même d’une longue séquence de gameplay qui n’avait encore jamais été dévoilée.

La révolution attendra

Connu pour ses RPG ambitieux, le studio français Spiders se tourne désormais un autre domaine, le jeu d’action aventure avec quelques influences des Souls. Steelrising nous plongera dans une réinterprétation de la révolution française en incarnant Aegis, un automate au service de la reine Marie-Antoinette, qui va devoir faire face à l’impitoyable Louis XVI et son armée d’androïdes.

Attendu initialement pour le mois de juin, le titre fera finalement son nid à la rentrée. Un report de trois mois, mais qui se concrétise tout de même par une vraie date de sortie et qui s’accompagne de six minutes de gameplay : nos confrères de GameInformer nous partagent une nouvelle séquence de gameplay, accompagnée des commentaires de Jehanne Rousseau, co-fondatrice et scénariste, Sébastien Di Ruzza, design director et Ciaran Cresswell, chargé de la localisation.

Dans cette vidéo, on peut y apercevoir un peu de tout : des affrontements contre plusieurs automates, un peu d’exploration, de la personnalisation et bien sûr, quelques morts, puisque le titre s’annonce relativement exigeant. Aegis, notre protagoniste, pourra alors s’équiper avec plusieurs armes, qui auront diverses caractéristiques, et combattre aussi bien au corps-à-corps qu’à distance avec un mousquet. Nous avons aussi droit à un aperçu de la map de Paris que l’on pourra parcourir et l’on nous évoque différents choix à faire et plusieurs alliés à rencontrer, sans trop nous en dire pour l’instant.

Steelrising est désormais attendu pour le 8 septembre avec une sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous avions résumé différents infos lors d’une précédente vidéo.