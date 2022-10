Steelrising : Le DLC Les Secrets de Cagliostro débarquera en novembre

Sorti le mois dernier, Steelrising avait montré que le studio Spiders était capable de changer de genre et de s’attaquer au monde difficile (c’est le cas de le dire) des Souls-like. Mais même avant sa sortie, le studio nous avait promis qu’un DLC était en chemin, ce qui, on ne va pas se mentir, se ressentait un peu une fois l’aventure principale bouclée. On sait maintenant quand ce nouveau contenu sera disponible, et ce qu’il apportera à l’expérience.

La vraie dernière aventure pour Aegis ?

Prépare votre huile de coude et votre carrosse pour retourner à Paris en compagnie d’Aegis, puisque le DLC Les Secrets de Cagliostro de Steelrising débarquera le 10 novembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Ce contenu nous fera donc découvrir une nouvelle quête principale, afin de vraiment comprendre les desseins du terrible Cagliostro, tandis qu’un boss supplémentaire sera ajouté, tout comme 5 armes, des nouveaux ennemis et des PNJ inédits, ainsi qu’une zone en plus, celle de l’Hôpital Saint-Louis. Aucune image n’a été dévoilée pour le moment, mais la sortie n’est désormais plus très loin.

Steelrising est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez consulter nos guides ainsi que notre test pour en savoir plus.