Steelrising : Tout savoir du prochain action RPG de Spiders (Greedfall) en vidéo

Annoncé lors de la Nacon Connect en 2020, Steelrising a profité de la nouvelle conférence de Nacon pour se dévoiler un peu plus. Le nouveau jeu d’action/aventure de Spiders (que l’on connait pour Greedfall) a présenté du gameplay ainsi de montrer un peu plus ses mécaniques. Beaucoup plus porté sur l’action que ses prédécesseurs, le jeu nous plongera en pleine révolution française alternative.

Si vous souhaitez tout connaître du jeu, on vous centralise absolument tout ce que l’on sait jusqu’à présent dans cette vidéo. On a ainsi résumé toutes les informations tombées depuis son annonce. Quant à la sortie de Steelrising, c’est prévu pour juin 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.