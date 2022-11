Steelrising : Le DLC Les Secrets de Cagliostro est maintenant disponible

L’aventure proposée par Steelrising n’était pas encore tout à fait complète, puisqu’il lui manquait son DLC, annoncé avant même la sortie du jeu. Comme promis, Nacon et le studio Spiders publient donc aujourd’hui la pièce manquante au puzzle avec Les Secrets de Cagliostro, une aventure inédite qui aura pour but de lever le voile sur les grands mystères qui n’ont pas été répondus par l’aventure principale.

Un tour à l’Hôpital Saint-Louis

Dans ce nouveau DLC, Aegis va reprendre du service et va pouvoir visiter une toute nouvelle zone dans Paris, à savoir l’Hôpital Saint-Louis. Elle y découvrira de nouveaux ennemis, avec un boss inédit et deux nouveaux PNJ à rencontrer, en plus de quêtes annexes à remplir et de cinq armes en plus à ajouter à son arsenal.

Pour prendre part à cette nouvelle aventure, il faudra avoir terminé au préalable le niveau de la Bastille, qui se situe vers le fin du jeu. Vous pourrez ensuite partir à la recherche de la vérité sur les automates en pourchassant le terrible Cagliostro, qui, comme le nom du DLC l’indique, cache bien des secrets.

Steelrising est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez consulter nos guides ainsi que notre test pour en savoir plus.