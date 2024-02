Après un début d’année plutôt sympathique avec la présence de l’excellent A Plague Tale Requieme et de deux autres titres tout aussi chouettes, le PlayStation Plus va permettre à ses abonnés de télécharger de nouveaux titres. Il y a de la mousse, du patin et des boss à comprendre. Voici une présentation des jeux PS Plus de février 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2024 ?

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en février pour le palier Essential :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de février 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 6 février 2024 dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

FOAMSTARS

FOAMSTARS est un shooter multijoueur où deux équipes de quatre personnes s’affrontent dans des batailles de mousse géantes. Le jeu reprend une formule assez similaire à Splatoon, avec des batailles non-violentes et des objectifs comparables, comme le fait de recouvrir le terrain avec la couleur de son équipe (en remplaçant la peinture par de la mousse). La mousse modifie également la typologie des arènes, et il est par exemple possible de surfer sur cette mousse pour se déplacer.

Rollerdrome

Rollerdrome est un jeu de sport de combat sur roller développé par Roll7 et édité par Private Division. Prenant place en l’an 2030 dans un monde dominé par les grandes entreprises où la frontière entre la réalité et le spectacle disparait, le joueur ou la joueuse est invité(e) à tout faire pour devenir le nouveau champion ou la nouvelle championne de la ligue Rollerdrome tout en découvrant les véritables intentions de la mystérieuse société Matterhorn.

Steelrising

Uchronie qui prend place à l’époque de la célèbre Révolution Française, Steelrising est le nouveau projet de Spiders, studio français derrière le RPG Greedfall. Dans ce jeu, on incarne Aegis, un automate sous le commandement de la reine Marie-Antoinette, qui se dresse face à l’armée d’automates envoyée par Louis XVI dans le but de faire taire la révolution. Le jeu donne la possibilité d’explorer la capitale française et ses monuments et met à disposition sept armes différentes implantées dans le corps d’Aegis pour défaire les troupes du roi.