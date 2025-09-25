State of Play : Le résumé complet des annonces de l’émission du 24 septembre (Nioh 3, Saros, Wolverine, Flight Simulator)

On vous propose de découvrir ci-dessous toutes les annonces effectuées lors de la prise de parole de PlayStation en ce State of Play du 24 septembre.

Saros

Date : 20 mars 2026

: 20 mars 2026 Plateforme : PS5

La conférence a débuté avec la présentation de gameplay du nouveau projet de Housemarque Games, Saros. Après Returnal en 2021, le studio nous prépare une épopée qui semble bien nerveuse. La présentation nous a permis d’apprendre l’existence d’un bouclier Soltari permettant à la fois de se protéger, mais aussi d’absorber les projectiles ennemis afin de leur rendre la pareille, que ce soit à distance ou en corps à corps. Après avoir découvert la compétence associée, notre héros pourra avoir droit à une Seconde chance en cas de première mort lors d’une run, afin d’assouplir encore davantage l’expérience pour les joueurs et joueuses.

Nous avons aussi eu la confirmation que le jeu était développé sous Unreal Engine 5 et qu’il tournera à 60 fps. Saros se déroule sur Carcosa, une planète lointaine qui se métamorphose à chaque mort et sur laquelle se trouvent de nombreux ennemis. Cette première présentation nous a également permis de faire connaissance avec le personnage principal de l’intrigue, Arjun Devraj (incarné par Rahul Kohli) alors qu’il visite la planète sur laquelle une éclipse solaire totale va avoir lieu. Un gameplay nerveux, plusieurs rappels à la vibe Returnal et un univers fascinant, Saros interroge mais nous rend surtout impatients d’en savoir plus.

Zero Parades: For Dead Spies

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5

Le studio ZA/UM est désormais connu pour Disco Elysium, mais avec tous les départs survenus depuis la sortie du jeu, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Tandis que des tas d’ex-membres du studio sont allés bâtir leur propre Disco Elysium-like de leur côté, ZA/UM tente de capitaliser sur son nom avec Zero Parades: For Dead Spies, un RPG d’espionnage qui demandera de se méfier de tout le monde. Une nouvelle vidéo de gameplay a été présentée pour confirmer la version PS5 du jeu, ainsi qu’une sortie courant 2026.

Microsoft Flight Simulator 2024

Date : 8 décembre 2025

: 8 décembre 2025 Plateforme : Sortie sur PS5 – Déjà disponible sur PC et Xbox Series X/S

Un nouveau jeu estampillé Xbox Game Studios débarque sur PlayStation 5, et pas des moindres puisque celui-ci comporte même le nom de Microsoft dans son titre, qui l’aurait cru il y a de cela quelques mois. Microsoft Flight Simulator 2024 débarquera en toute fin d’année sur la console de Sony avec tout le contenu déjà présent. La Dualsense sera mise à l’honneur puisque les gâchettes adaptatives réagiront selon la vitesse et le type de sol, tout en reproduisant la traînée aérodynamique. Les communications avec le contrôle du trafic aérien se feront via le haut-parleur de la manette, tandis que les contrôles gyroscopiques, la prise en charge de la barre lumineuse et le pavé tactile personnalisable permettront de renforcer l’immersion.

En simulatané sera lancé le premier jet supersonique civil américain, le démonstrateur XB-1 Boom Supersonic tandis que l’émission nous a permis de découvrir qu’un portage sur PSVR2 était actuellement en développement pour un déploiement en 2026 via une mise à jour gratuite. Étonnant ici de voir un jeu Xbox Game Studios débarquer en réalité virtuelle, mais pas tant que cela lorsque l’on connait l’historique d’Asobo Studio, déjà à l’œuvre sur Kinect à l’époque notamment.

Battlefield 6

Date : 10 octobre 2025

: 10 octobre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S

La présentation s’est poursuivie avec un profond aperçu de la campagne de Battlefield 6, qui tentera le tout pour le tout dans quelques jours pour sa sortie, avec un aperçu des différents protagonistes et encore et toujours des destructions massives d’environnements. Les modes Solo et Multijoueur seront interconnectés afin de profiter d’un vaste univers étendu, à travers trois continents.

Deus EX Remastered

Date : 5 février 2026

: 5 février 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S – Switch

Alors celui-là, on ne l’attendait pas. Aspyr est de nouveau à la barre pour nous préparer un énième remaster, celui de Deus Ex, prévu pour le 5 février 2026. Dans cette nouvelle version, il faudra s’attendre à de nouveaux visuels retravaillés et plus lisses, mais aussi des textures plus nettes, un éclairage totalement retravaillé ainsi qu’une immersion renforcée notamment par un travail poussé sur les ombres. Ce sera aussi l’occasion de découvrir des dialogues synchronisés et une meilleure maniabilité, capitale pour rendre le jeu bien plus actuel avec les contrôleurs modernes. C’est prévu en début d’année, le 5 février plus exactement.

Halloween

Date : 8 septembre 2026

: 8 septembre 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S

Sûrement l’annonce la plus surprenante de la soirée. Nous savions qu’un jeu issu de la licence d’horreur devait débarquer, mais on connait désormais sa date de sortie : le 8 septembre 2026 ! Notons l’avance prise par l’éditeur pour nous faire part de sa sortie dans près d’un an avant de nous attarder sur le contenu de la nouvelle bande-annonce du jeu d’horreur bac à sable jouable en solo de manière autonome et en multijoueur asymétrique, puisque vous pourrez vous glisser derrière le masque de Michael Myers ou bien dans le rôle de l’un des habitants de Haddonfield. Au programme : exécutions sanguinolentes, mais aussi affrontements musclés dans des cartes dynamiques et imprévisibles qui feront ressurgir les plus enfouies de vos peurs.

Last Epoch: Orobyss

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PS5 – Xbox Series X/S – Déjà disponible sur PC

Lancé l’an dernier et alors que son lancement est prévu pour l’an prochain sur consoles, l’action-RPG/hack’n slash de Eleventh Hour Games (récemment racheté par Krafton) vient d’annoncer sa première extension, Orobyss, qui sera lancée en même temps que le jeu de base, amenant avec elle une personnalisation des compétences et un système de butin qualifié de « gratifiant », le tout jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs.

The Seven Deadly Sins: Origin

Date : 28 janvier 2026

: 28 janvier 2026 Plateforme : PC – PS5 – iOS – Android

The Seven Deadly Sins: Origin était également présent à la fête. La célèbre série de mangas et d’anime japonais a profité de ce State of Play pour dévoiler officiellement sa date de sortie calée au 28 janvier prochain, dans une histoire complètement originale au sein du royaume de Britannia. On y incarne Tristan, un jeune aventurier entraîné dans une crise multiverselle qui menace de dévaster le monde. Rassurez-vous, si vous ne connaissez rien à la licence, le jeu est autonome et accessible aux nouveaux venus.

Développé sous Unreal Engine 5, le jeu nous montrera des biomes plutôt variés étendus à la météo dynamique dans lesquels vous pourrez pêcher ou attraper des créatures, extraire des ressources et fabriquer de l’équipement, mais aussi nager ou grimper pour tenter d’atteindre des zones cachées ou des énigmes environnementales. Pour rappel, le jeu sera gratuit avec une expérience solo complète en solo ou jusqu’à cinq joueurs et joueuses.

Sonic Racing: Crossworlds

Date : 25 septembre 2025

: 25 septembre 2025 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series X/S – Switch – Switch 2

Petit arrêt au stand pour voir un nouveau trailer de Sonic Racing: Crossworlds qui sort ce 25 septembre. L’occasion était trop belle pour ne pas rappeler que le jeu est bien désireux d’occuper l’espace médiatique maintenant qu’il semble avoir conquis une bonne partie de la presse internationale. Mais cette courte bande-annonce était surtout là pour annoncer l’arrivée de Mega Man et de Proto Man au sein d’une toute nouvelle course (Wily Castle), mais aussi d’un tout nouveau véhicule (Rush Roadstar) et bien entendu la bande-son iconique. Leur arrivée n’est pas prévue pour tout de suite puisqu’il faudra attendre 2026 pour découvrir ce contenu additionnel.

Nioh 3

Date : 6 février 2026

: 6 février 2026 Plateforme : PC – PS5

Autre date dévoilée lors de ce State of Play, celle de Nioh 3, qui avait fuité récemment à cause d’Amazon et désormais calée au 6 février 2026. La nouvelle bande-annonce, un véritable concentré d’action, nous a également permis de profiter de certains des personnages clés en plus des magnifiques combats qui nous attendent. La Team Ninja a souhaité pousser les curseurs plus loin une fois encore, en nous faisant suivre les aventures de Tokugawa Takechiyo dans une lutte pour le poste de Shogun contre son propre frère, Tokugawa Kunimatsu. Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée avec de nombreux bonus de précommande, une Edition Steelbook, une édition Deluxe numérique (comprenant notamment des cosmétiques et le Season Pass).

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

Date : 19 mars 2026

: 19 mars 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S – Switch – Switch 2

Koei Tecmo avait envie de parler ce soir puisque le classique de la PS2 revient dès l’année prochaine avec un remaster de ce troisième épisode de la saga Dynasty Warriors sous Unreal Engine 5, en modernisant les contrôles et l’interface tout en gardant l’essence qui a fait le succès du jeu de base en 2001. Pour rappel, il s’agit ici d’un jeu d’action tactique se déroulant dans le monde des Trois Royaumes dans lequel nous pouvons vivre des batailles en 1 contre 1 000 sur de vastes champs de bataille. Le remaster comprend également du contenu provenant de l’extension autonome Dynasty Warriors 3 : Xtreme Legends avec plus de scénarios, d’officiers et d’armes.

Code Vein II

Date : 30 janvier 2026

: 30 janvier 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S

L’une des annonces de date de sortie de la soirée venait de la part de Bandai Namco venu présenter une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Code Vein II, désormais daté au 30 janvier 2026. Sept ans après le premier jeu, la licence revient avec un action-RPG mêlant humains et revenants dans un futur proche au bord de l’effondrement. On y incarnera le protagoniste, un chasseur de revenants aidé de Lou, une mystérieuse fille détenant le pouvoir de transcender le temps lui-même afin de voyager dans le passé pour découvrir les origines de la Luna Rapacis cent ans plus tôt et empêcher la fin du monde, vaste programme.

On pourra retrouver les armes bien connues de la licence comme les épées à une main, les épées à deux mains, les baïonnettes, les hallebardes ou encore les grands marteaux, mais aussi de nouveaux types d’armes comme les lames runiques et les épées doubles. L’éditeur en profite pour annoncer l’ouverture des précommandes, avec un bonus de précommande, une Edition Deluxe comprenant trois jours d’accès anticipé, des cosmétiques et un accès à l’extension Mask of Idris prévue plus tard l’an prochain et une Edition Ultimate incluant en plus des costumes et les bande-son et artbook numériques.

Let it Die: Inferno

Date : 3 décembre 2025

: 3 décembre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series X/S

La conférence s’est poursuivie avec l’annonce d’une nouvelle itération d’un jeu surprenant que l’on n’attendait probablement pas, Let it Die: Inferno. Prenant la forme d’un jeu d’action et de survie roguelite, vous devrez cette fois non pas grimper dans la Tour des Barbs mais bien descendre dans les profondeurs les plus sombres de l’Enfer pour découvrir l’énergie cachée dans la Porte de l’Enfer. Mais attention, si votre héros Raider, l’explorateur immortel meurt, vous redémarrerez depuis le début.

Chronoscript: The Endless End

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC (Steam) – PS5

Shueisha Games et Desk Works (Time! The Legend of Wright) ont annoncé leur prochaine collaboration, il s’agit de Chronoscript: The Endless End, un jeu action aventure en 2D basé sur l’exploration. On y incarnera un éditeur qui prendra la route d’un mystérieux manoir avant de tomber dans une sorte d’inconscient. Piégé à l’intérieur des pages d’un manuscrit d’histoire sans fin écrite par un écrivain ayant vécu pendant mille ans, il va devoir guider l’histoire qui ignore où est sa fin jusqu’à son tout dernier chapitre. Le jeu s’étendra sur deux dimensions : le manoir de l’écrivain en 3D avec de nombreuses pages de manuscrits éparpillées et les mondes traversés en 2D que l’on trouve dans ces pages.

Crimson Desert

Date : 19 mars 2026

: 19 mars 2026 Plateforme : PC – Mac – PS5 – Xbox Series X/S

L’une des grosses annonces de la soirée revient à la date de sortie de Crimson Desert désormais connue : le 19 mars 2026, soit la veille du lancement de Saros. L’occasion de découvrir une toute nouvelle bande-annonce de gameplay capturée sur PlayStation 5 Pro permettant de profiter du fourre-tout que semble être l’univers du jeu, avec un accent mis sur le voyage de notre héros, Kliff, que l’on devra suivre à travers ses pérégrinations du vaste continent de Pywel.

Pour rappel, Crimson Desert prendra la forme d’un jeu action-aventure en monde ouvert avec une tonne de missions et énigmes entrecoupées de combats dynamiques et nerveux, de vol à dos de dragons et même de robots ? Le jeu bénéficiera notamment des retours haptiques et du son 3D de la PlayStation 5. Les précommandes sont désormais ouvertes avec une édition de base, un bonus de précommande (bouclier Khaled), des bonus exclusifs à la PS5 (ensemble de plaques Grotevant) et une édition Deluxe (comprenant un ensemble de plaques Kairos, l’ensemble Exclaire pour votre monture et un bouclier Balgran).

Enceintes Pulse Elevate

Le constructeur nippon a profité de sa prise de parole pour faire la promo d’un peu de hardware en annonçant ses premières enceintes pour jeux de bureau, dotées d’une latence ultra-faible, d’un son qualifié de réaliste et d’un micro-intégré avec réduction du bruit améliorée par l’IA. L’expérience se veut aussi immersive que celle obtenue avec la gamme de casques Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore. Les enceintes seront compatibles avec les PC, Mac et PlayStation 5, mais également avec les supports portables comme la PlayStation Portal ou un smartphone.

Elles seront pratiques grâce à leur batterie rechargeable intégrée (des stations de charge permettront leur rechargement), mais aussi grâce au support du PlayStation Link pour connecter les appareils compatibles. Le lancement est prévu en 2026, en deux coloris : Noir Midnight et Blanc. À noter qu’il semblerait que la couleur blanche soit en édition limitée.

PlayStation Plus

Petit détour vers le PlayStation et les ajouts du mois d’octobre pour tous les abonnés, avec un mois très solide grâce à l’arrivée de Cocoon, l’incroyable puzzle-game, du surprenant Alan Wake II, mais également du délirant Goat Simulator 3, dès le 7 octobre prochain.

De plus, dès le 26 septembre, The Last of Us: Part II Remastered intègrera l’abonnement Extra et Premium pour la première fois, tandis que de nouveaux jeux viendront s’ajouter au Catalogue des jeux classiques à l’instar de Tekken 3, Soulcalibur 3 et Lara Croft Tomb Raider: Anniversary qui avait leaké son arrivée sur les supports modernes.

Gran Turismo 7

Plateforme : PS5 – PSVR2

Gran Turismo a fait un bref passage pour nous annoncer que depuis le mois de juin dernier, la saga a dépassé les 100 millions d’unités vendues à travers le monde. L’occasion aussi d’annoncer une nouvelle mise à jour intitulée SPEC III prévue pour le 7 décembre avec du nouveau contenu et de nouveaux véhicules.

Manette God of War 20th anniversary

Date : 23 octorbe 2025

La présentation s’est poursuivie avec un nouveau passage côté hardware, avec la présentation d’une toute nouvelle manette aux couleurs d’une des licences les plus reconnues ces dernières années et qui fête son vingtième anniversaire en 2025, God of War. Arborant un simple blanc et un trait rouge sur le côté droit symbolisant le tatouage oméga de Kratos, la manette collector sera disponible à la précommande dès le 3 octobre prochain à 10 h sur le site PlayStation Direct et les différents revendeurs, pour une disponibilité calée au 23 du même mois. Le prix de vente aussi est connu : 84,99 €, soit un prix de vente normal pour ce genre de périphérique.

Wolverine

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateforme : PS5

La touche finale de la conférence n’était autre que le prochain jeu signé Insomniac Games. Eh oui, enfin ! Après quatre années de silence (et une fuite catastrophique de documents officiels), Insomniac Games a levé le voile sur son prochain jeu, Wolverine, dans un trailer cinématique d’une extrême violence, notamment par l’utilisation de ses griffes acérées. Un rendu très gore qui surprendra de prime abord, mais qui rassurera celles et ceux qui craignaient un éventuel édulcorage de l’action pour un tel personnage. L’occasion de découvrir que ce sera l’acteur Liam McIntyre (Spartacus) qui incarnera Logan, que l’on pourra notamment incarner dans son célèbre costume jaune, que nous pourrons retrouvr sur la pochette déjà dévoilée et dessinée par le celèbre dessinateur Jock.

Les équipes ont d’ailleurs enchainé avec une percée dans les coulisses du développement pour dévoiler les autres personnages que notre héros va rencontrer comme l’insaisissable Mystique ou le brutal Omega Red. Le jeu devrait également voir du pays avec des visites « vers des lieux exotiques, notamment la nation insulaire de Madripoor, la nature sauvage givrée du Canada et les rues étroites de la ville de Tokyo ». Le studio a terminé sa prise de parole en confirmant qu’il ne faudra pas attendre d’informations supplémentaires avant le printemps prochain, pour une sortie prévue à l’automne 2026.

Une conclusion explosive pour un State of Play solide et très centré sur les productions maison de Sony et en majorant les présences de productions plutôt occidentales, en délaissant finalement l’aspect Tokyo Game Show qui collait pourtant au calendrier. Plusieurs absents sont notamment à déplorer : Resident Evil Requiem qui aura finalement fait un détour par son écurie lors de la conférence Capcom, mais également le mystérieux projet God of War en metroidvania, teasé depuis un moment maintenant, mais qui n’a toujours pas daigné se montrer. Peut-être aux Game Awards ?