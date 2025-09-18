Les premiers tests de Sonic Racing CrossWorlds sont tombés, un peu de concurrence pour Mario Kart World ?

Revue de presse des premiers tests du jeu

On imagine que le jeu de SEGA attirera moins de monde que celui de Nintendo, mais l’éditeur montre au moins qu’il a de quoi proposer une alternative plus que solide. C’est ce que les premiers tests de Sonic Racing CrossWorlds mettent en avant, avec un score Metacritic de 82 (sur PS5) au moment où l’on écrit ces lignes, et 83 sur Open Critic :

Une jolie moyenne derrière laquelle se cache des arguments qui feront peut-être mouche chez certains. Le jeu est salué pour la tonne de personnalisation qu’il offre (parfois un peu trop pour des médias comme GameSpot), ainsi que pour ces circuits amusants, en plus d’une bande-son qui pourrait marquer les esprits, même si cet avis n’est pas partagé par tous. IGN avance :

« Les 24 circuits principaux et les 15 circuits Crossworld sont parmi les plus aboutis que nous ayons jamais eu dans un jeu de course Sonic, et cela est accompagnée d’une bande-son exceptionnelle. Les courses sont rapides, fantastiques et intuitives, avec de nombreuses options pour ajuster vos statistiques selon votre style de jeu préféré. »

Nos collègues de chez Gameblog saluent aussi le gameplay nerveux de cet épisode, qui rend la formule très attrayante. De notre côté, n’attendez malheureusement pas un test de sitôt (voire pas du tout) étant donné que nous n’avons pas pu poser nos mains sur le jeu en avance et qu’un rattrapage sera difficile étant donné le planning plus que chargé des semaines à venir (désolé !). Vous pouvez néanmoins relire nos impressions sur le jeu après y avoir joué 4 heures.

Sonic Racing CrossWorlds sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et plus tard sur Switch 2.