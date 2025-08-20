Halloween : La saga d’horreur revient dans un jeu d’infiltration asymétrique où l’on peut jouer Michael Myers

Prenez la place du tueur iconique, ou faites tout pour lui échapper

Halloween sera donc un jeu asymétrique dans lequel vous pourrez choisir de contrôler des civils qui cherchent à fuir le tueur, ou bien Michael Myers qui veut planter tout ce qui bouge dans la ville de Haddonfield. Le jeu rend hommage au premier film de la saga en reprenant tous les codes du slasher, avec une tension permanente.

Les civils devront tout faire pour contacter la police tandis que Myers aura pour but de couper les communications avant de s’en prendre à chacune de ses victimes. Plusieurs cartes seront disponibles au lancement, inspirés des lieux iconiques de la ville. Si la description pouvait laisser penser que ce Halloween était une sorte de Dead by Daylight entièrement multijoueur, ce n’est pas tout à fait vrai puisqu’une campagne solo sera également de la partie.

Halloween est maintenant prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.