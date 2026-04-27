Durée de vie Saros : Combien de temps faut-il pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Saros ?

Si l’estimation de la durée de vie d’un jeu n’est pas chose aisée selon le genre, en faire une pour un roguelite à la difficulté variable l’est d’autant plus. Saros marche certes dans les pas de Returnal en ce qui concerne sa structure principale, mais la possibilité de jouer avec les modificateurs bonus/malus pour ajuster le challenge peut influencer à la hausse ou à la baisse le temps passé à finir le jeu. Voici notre estimation de la durée de vie de Saros :

Histoire principale : 15-20 heures

Trophée platine : 20-25 heures

Base de données et collectibles à 100% : 40-45 heures

En tant que shooter nerveux et exigeant, mourir peut arriver régulièrement et multiplier les tentatives sera sans doute demandé afin d’arriver au terme de l’aventure. Votre affinité avec le genre, votre expérience (ou absence d’expérience) sur Returnal, ou tout simplement votre attrait pour le challenge définira si vous êtes en accord ou non avec nos chiffres.

Maintenant, lorsque vous aurez terminé à fond l’histoire principale, il n’y aura pas grand-chose d’autre à faire à part peut-être débloquer l’intégralité de l’arbre de compétence de la matrice d’armure. Aussi, et surtout, les seuls marqueurs de complétion notables se situeront dans la base de données. Déjà, il est possible de partir à la recherche de tous les journaux audios et textuels du jeu, en devant garder à l’esprit que leur apparition est liée à l’agencement procédural des salles à chaque tentative.

Ensuite, toujours dans la base de données, utiliser les armes, vaincre les ennemis et visiter les biomes fera monter leur jauge de complétion respective, ce qui débloquera des bouts de texte supplémentaires pour leur codex, et même des messages énigmatiques lorsqu’elle atteint 100%. Vouloir compléter à fond ce codex reste donc une activité post-game tout à fait viable. Seulement, préparez-vous à grinder le temps de tout monter à fond.

Pour en savoir plus sur Saros, n’hésitez pas à aller consulter notre test.