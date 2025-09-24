Nioh 3 devrait sortir en février prochain selon une fuite en provenance d’Amazon
Rédigé par Jordan
Nioh 3 commençait à se dévoiler doucement auprès d’IGN avec plusieurs vidéos de gameplay, nous laissant sous-entendre que le jeu de Koei Tecmo pourrait faire beaucoup parler de lui lors du Tokyo Game Show. Et avec l’annonce d’un State of Play qui aura lieu ce soir, on pariait sans peine sur une présence du titre lors de la conférence de Sony. Une prévision qui semble se vérifier puisque Amazon a lâché quelques informations en avance, qui seront probablement annoncées lors du State of Play de ce soir ou plus tard dans la semaine.
Un nouveau mois de février brutal
La branche japonaise d’Amazon a lancé le coup d’envoi un peu trop rapidement autour des précommandes de Nioh 3. Gematsu a noté que le jeu est apparu sur le site avec une date de sortie, alors que celle-ci n’avait encore jamais été communiquée. Selon Amazon, Nioh 3 devrait donc sortir le 6 février prochain sur PC via Steam et PlayStation 5. Eh oui, on se dirige à nouveau vers un mois de février complétement bouché côté sorties.
Amazon a aussi révélé l’existence d’une édition collector pour le jeu, qui contient un artbook, la bande-son sur CD, un tapis de bureau et un porte-clé, mais on ignore encore si cette édition sera proposée en dehors du Japon. La jaquette du jeu a aussi été présentée sur la page d’Amazon.
On se dit donc probablement rendez-vous ce soir pour confirmer cette information, avec une nouvelle bande-annonce à la clé si le jeu apparait lors du State of Play.
