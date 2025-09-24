Nioh 3 devrait sortir en février prochain selon une fuite en provenance d’Amazon

Un nouveau mois de février brutal

La branche japonaise d’Amazon a lancé le coup d’envoi un peu trop rapidement autour des précommandes de Nioh 3. Gematsu a noté que le jeu est apparu sur le site avec une date de sortie, alors que celle-ci n’avait encore jamais été communiquée. Selon Amazon, Nioh 3 devrait donc sortir le 6 février prochain sur PC via Steam et PlayStation 5. Eh oui, on se dirige à nouveau vers un mois de février complétement bouché côté sorties.

Amazon a aussi révélé l’existence d’une édition collector pour le jeu, qui contient un artbook, la bande-son sur CD, un tapis de bureau et un porte-clé, mais on ignore encore si cette édition sera proposée en dehors du Japon. La jaquette du jeu a aussi été présentée sur la page d’Amazon.

On se dit donc probablement rendez-vous ce soir pour confirmer cette information, avec une nouvelle bande-annonce à la clé si le jeu apparait lors du State of Play.