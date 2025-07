Krafton (PUBG, Subnautica) rachète le studio Eleventh Hour Games, derrière le jeu Last Epoch

Alors certes, l’image publique de Krafton n’est clairement pas au beau fixe en ce moment. Les déboires de l’éditeur sur l’affaire Subnautica 2 ne font pas forcément bonne presse, mais Eleventh Hour Games semble être très heureux de pouvoir rejoindre les rangs de cette grande entreprise sud-coréenne, après avoir déjà reçu un petit coup de pouce de la part de Tencent en 2022 via un investissement.

Judd Cobler, fondateur du studio, a publié un communiqué pour officialiser la nouvelle :

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer qu’Eleventh Hour Games rejoint Krafton, le géant derrière PUBG. Ce studio partage notre passion pour le genre des action-RPG et est prêt à nous accompagner dans nos efforts pour propulser Last Epoch vers de nouveaux sommets. Grâce à ce partenariat, nous aurons l’opportunité et les ressources nécessaires pour atteindre notre objectif : créer le meilleur RPG du genre. Après avoir discuté avec des dizaines de partenaires stratégiques potentiels, Krafton a clairement démontré sa capacité à nous aider à atteindre nos objectifs et à nous accompagner dans certains des plus grands défis auxquels nous serons confrontés en tant que studio. Ce partenariat nous permettra de réaliser des projets dont nous n’avions jusqu’ici que rêvé, et je me réjouis de vous en parler plus en détail ultérieurement. »