Test Saros – Un voyage écliptique aux allures de lune de miel

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Durée de vie

Histoire principale

20 heures

Collectionneur

45 heures

Jaquette de Saros
Saros
ps5

Date de sortie : 30/04/2026

  • Le perfectionnement d'un gameplay fantastique et addictif
  • Carcosa, son atmosphère et son système d'éclipse
  • Une méta-progression satisfaisante et impactante
  • Une histoire mystérieuse et prenante façon Returnal
  • Les modificateurs bonus/malus au service d'un challenge à la carte
  • Une fluidité d'action et d'exploration absolument délicieuse
  • Le feu d'artifice de la DualSense
  • Très peu d'intérêt à jouer en état de Surcharge
  • Une minimap qui aurait mérité d'être un peu plus détaillée
  • Un endgame trop maigre, on en veut encore !
9

S’il serait trop réducteur de résumer Saros à une suite de Returnal qui ne dit pas son nom, difficile de dissocier pleinement l’un de l’autre au moment d’apprécier le nouveau venu issu du travail d’Housemarque. Sentant bien qu’ils tenaient une recette particulièrement solide en nous livrant les aventures de Selene Vassos, le studio finlandais n’a fait que la bonifier pour mettre en scène celles d’Arjun Devraj. Toujours aussi cryptique, précis, dynamique et jouissif, le mélange entre une science du shooter arcade encore plus affinée, un thriller sci-fi encore une fois prenant, la redoutable addictivité de sa composante roguelite et ce dépaysement carcosien livre une expérience à nouveau intense et mémorable. Saros se paye même le luxe de corriger quelques soucis de son prédécesseur, dont en tête une difficulté bien plus personnalisable, ce qui devrait rassembler la partie hardcore du public et celle moins acharnée. On frôlerait presque le sans-faute sans l’absence cassante de raisons suffisamment concrètes pour continuer à arpenter la planète passé l’histoire définitivement terminée, ce qu’un éventuel DLC pourrait corriger. Il n’empêche que l’on reste soufflé devant cette véritable pépite que tout propriétaire d’une PS5 en quête d’un gameplay d’exception se doit, a minima, de tester.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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