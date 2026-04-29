Comment utiliser l’environnement pour éliminer un ennemi (Tombé en disgrâce) – Saros
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Rédigé par Alexis
Comparé à Returnal, le platine de Saros est à la fois plus court, moins contraignant, et plus abordable. Si la plupart des trophées disposent de conditions claires pour les débloquer, ce n’est pas vraiment le cas de « Tombé en disgrâce ». Il consiste à utiliser l’environnement pour tuer un ennemi sans avoir à lui tirer dessus. Dans cet article, on vous donne une manière d’obtenir ce trophée.
Comment tuer un ennemi grâce à l’environnement dans Saros ?
La mécanique de parade est une des petites nouveautés du gameplay de Saros. Mais il faut reconnaître qu’entre son manque de puissance par défaut et des occasions relativement rares d’imposer son utilisation, il est fort probable de passer à côté du trophée 🏆 « Tombé en disgrâce ».
Il demande une action toute simple : éliminer un ennemi sans lui tirer dessus, en tirant profit de l’environnement. L’intitulé est clair, mais la condition d’obtention beaucoup moins. Précisons donc qu’il faut renvoyer les projectiles rouges à l’ennemi aérien qui le tire, jusqu’à le tuer. Les ennemis du nom de « Promesse » feront très bien l’affaire. Vous en trouverez dans les Marais impurs ou encore dans la Cathédrale, et veillez d’abord à déclencher l’éclipse de la zone.
Quand vous tomberez sur un de ces ennemis, éliminez tous les autres pour ne garder que lui. Attendez ensuite que la Promesse tire des projectiles rouges que vous devez lui renvoyer avec la parade (touche R1 pile au moment de l’impact).
Attention, quand l’ennemi sera étourdi, ne rappuyez pas sur R1 et attendez qu’il se remette à combattre, sinon, vous l’achèverez et louperez le trophée. Une fois la Promesse rétablie, recommencez à parer les prochaines attaques rouges.
Procédez ainsi jusqu’à réduire à zéro la barre de vie. La manipulation est peut-être un peu longue, mais une fois la chute mortelle de l’ennemi exécutée, vous débloquerez le trophée « Tombé en disgrâce ».
Saros est disponible le 30 avril sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test du jeu.
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Date de sortie : 30/04/2026