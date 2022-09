STALKER 2 : Xbox rembourse les précommandes, la date de sortie est incertaine

Avec la guerre en Ukraine, la vie de GSC Game World a a été bouleversée. Le studio ukrainien a été obligé d’être délocalisé pour continuer le développement de STLAKER 2 à Prague (avec tout de même une partie de l’équipe qui est restée en Ukraine), ce qui a fortement chambouler le développement du jeu. S’en est suivi un report compréhensible, avec uniquement la mention d’une sortie en 2023. Et si l’on pouvait peut-être espérer que le titre sorte en début d’année, il faut croire que ce retard pourrait être plus long que prévu.

Un report encore plus lointain ?

C’est du moins la conclusion que l’on peut tirer en apprenant le remboursements des précommandes par Xbox. C’est le site XGP (relayé par VGC) qui a remarqué cela, et qui a montré que Xbox avait pris cette décision étant donné que le jeu était repoussé à une date indéterminée pour le moment. Les précommandes commenceraient ainsi à être désactivées un peu partout, notamment sur le Microsoft Store.

Une décision peu commune, qui tient compte du caractère exceptionnel de la situation du jeu et du studio. STALKER 2 aura du retard, c’est certain, peut-être même plus que prévu, mais c’est bien peu de choses quand on voit ce qu’il se passe pour les équipes et le peuple ukrainien.