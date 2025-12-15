STALKER 2: Heart of Chornobyl va recevoir une mise à jour gratuite avec de nouvelles quêtes et des zones inédites à explorer

Passez Noël dans la Zone

Dès le 16 décembre, vous pourrez mettre à jour STALKER 2: Heart of Chornobyl pour retrouver pas moins de 8 nouvelles quêtes à terminer. Celles-ci vous demanderont d’enquêter sur des interférences radios plus qu’étranges, qui semblent affecter les stalkers de la partie ouest de la carte.

Cela vous emmènera visiter pas moins de 7 nouveaux lieux sur la carte, comme l’indique le billet du PlayStation Blog :

« En tant que chasseur de prime, vous devrez explorer, piller, et survivre. Croyez-nous lorsque nous vous disons que le Fairy Tale Pioneer Camp et l’Ancienne Mine dans la Forêt Rouge valent le détour. Si vous avez déjà traversé la Zone de sud en nord et d’est en ouest, vous remarquerez que certains endroits familiers sont maintenant réhabités par des stalkers. Cette histoire vous mènera dans la Décharge, les Entrepôts Militaires, City Boiler Room, Rail Depot près de Malachite, et Volkhov SAM. Vos choix vous mèneront aussi peut-être vers des terres inexplorées. Faites confiance à votre instinct. »

Un nouveau HUB dans la Forêt Brûlée est également au programme, tandis qu’une nouvelle arme pourra vous aider face aux menaces qui vous attendent. Il s’agit du GP37V2, une version modifiée du fusil GP37, qui est équipée d’un silencieux et d’une lunette de visée. Bref, tout un tas de raisons pour retourner dans la Zone, sans avoir à payer un centime de plus.

STALKER 2: Heart of Chornobyl est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.