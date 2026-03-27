Stalker 2 dévoile sa première grosse extension majeure avec Cost of Hope

Un conflit central entre factions

Cost of Hope s’inscrit directement dans la continuité du jeu principal avec une histoire parallèle qui se déroule en même temps que les événements déjà connus. On retrouvera ainsi Skif, le protagoniste, au cœur d’une intrigue toujours marquée par les conséquences de vos choix. Comme dans le jeu de base, la narration restera non linéaire et vos décisions seront capables d’influencer durablement l’univers et ses différentes factions.

Le DLC mettra particulièrement en avant l’opposition entre deux factions emblématiques : Duty et Freedom. Ce conflit, déjà bien ancré dans la licence, devrait ici prendre une ampleur inédite avec des enjeux plus larges et des conséquences qui pourraient dépasser la Zone elle-même. Cost of Hope introduira deux zones majeures inédites :

La centrale nucléaire de Tchernobyl, un lieu iconique jusque-là inaccessible

La « Forêt de Fer » (Iron Forest), une région dense aux chemins labyrinthiques

Chacune de ces zones proposera ses propres activités, quêtes et hubs. Cette nouvelle extension est présentée comme un contenu conséquent et proposera une vingtaine d’heures de jeu environ. Bonne nouvelle, elle s’intégrera directement dans votre partie en cours. Une fois installée, un signal sur votre PDA déclenchera la nouvelle histoire au fil de la progression. Cost of Hope représente le chapitre central d’une seconde trilogie narrative pour Stalker 2. Le jeu de base constituait le premier acte, tandis qu’un troisième DLC viendra conclure cet arc dans le futur.

Malgré des soucis techniques lors de sa sortie, GSC Game World semble être désormais sur un rythme de croisière avec un jeu bien plus stable qu’auparavant. En tout cas, on ne peut que vous conseiller de vous lancer dans ce monde ouvert à l’ambiance unique. Notre test est toujours disponible si vous souhaitez en savoir plus.

Cost of Hope est attendue cet été 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.