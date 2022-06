Accueil » Actualités » STALKER 2 Heart of Chornobyl est repoussé à 2023

Dans les nombreux jeux repoussés en 2023 il y a eu pas mal de titres, et STALKER 2 Heart of Chornobyl en fait partie. Effectivement, le titre de GSC Game World devra donc attendre l’année prochaine avant d’arriver sur PC et Xbox Series X|S.

Un développement chaotique à cause de la guerre en Ukraine

Et bien entendu, ce report n’est pas du tout anodin. En effet, comme nous l’avions évoqué il y a quelques mois, le développement avait été suspendu en raison de la guerre en Ukraine, qui est encore loin d’être terminée. Par la suite, et après s’être relocalisé à Prague, les développeurs ont pu reprendre le développement afin de terminer le jeu. Mais on s’en doute, tout ceci a entrainé le report logique du titre, ce qui n’est donc pas vraiment surprenant dans le fond.

Comme le montre cette image ci-dessous diffusée lors du Xbox & Bethesda Showcase, STALKER 2 Heart of Chornobyl débarquera bien en 2023 à la place de sa période de sortie initiale, fixée à l’origine en décembre 2022. Désormais, il ne reste plus qu’à savoir à quel moment sortira le titre en 2023, même si la mi-2023 pourrait être une possibilité.

Les paris sont ouverts en somme, mais notez toutefois que dans la panoplie de gros titres à venir, on peut néanmoins noter que Sommerville voire Atomic Heart, reste quant à eux prévus pour 2022.

Rendez-vous donc en 2023 sans plus de précisions, pour la sortie de STALKER 2 Heart of Chornobyl sur PC et Xbox Series X|S.