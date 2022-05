STALKER 2 : GSC Game World a maintenant repris le développement

La guerre en Ukraine a impacté de nombreux studios de jeu vidéo, dont GSC Game World, qui était basé à Kyiv, et qui était dans la dernière ligne droite du développement de STALKER 2. Face à cette situation hors du commun et particulièrement difficile, le studio avait pris la décision d’arrêter son travail afin de protéger ses employés, et avait pour objectif de se relocaliser à Prague afin de terminer le développement dans des conditions plus sûres.

Le développement peut désormais continuer

Le site polonais GRYonline.pl rapporte aujourd’hui que le studio a visiblement terminé sa transition, et que le développement de STALKER 2 a repris, comme GSC Game World l’a confirmé sur son propre serveur Discord.

On ignore encore quels impacts cette pause forcée aura sur le reste du développement du titre, sachant que STALKER 2 avait été repoussé quelques semaines auparavant pour fixer sa date de sortie à décembre 2022. On imagine que dans une telle situation, un autre report n’est pas inenvisageable, ce qui serait évidemment le dernier des soucis ici, puisque la santé et la sécurité des membres du studio passe avant tout.