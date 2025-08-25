Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 août (Lost Soul Aside, Metal Gear Solid Delta, Shinobi…)
Publié le :
Rédigé par Jordan
Après avoir eu droit à une Gamescom agitée, pas le temps de se reposer. La rentrée des classes arrive, avec un planning chargé en perspective. Mais avant cela, le mois d’août connait l’une des semaines les plus remplies de l’année avec des sorties dans tous les sens et sur toutes les plateformes.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, en dehors des grosses sorties, on retiendra surtout un fait historique : celui de voir PlayStation et Xbox embrasser pleinement l’avenir du multiplateforme. Le premier va troquer son Helldivers II contre le Gears of War: Reloaded du second, avec des portages qui semblaient surréalistes il y a de cela à peine deux ans.
Voici les sorties jeux vidéo majeures de la semaine :
25 août
- Pizza Bandit (PC – accès anticipé)
- Particule Hearts (PC)
- Vlad Circus: Curse of Asmodeus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
26 août
- Gears of War: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series)
- Space Adventure Cobra – The Awakening (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Helldivers 2 (Xbox Series)
- Neptunia Game Maker R:Evolution (PC)
27 août
- Story of Seasons: Grand Bazaar (PC, Switch 2, Switch)
- VARLET (PC, PS5, Switch)
- Starlight Re:Volver (PC, accès anticipé)
28 août
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, Xbox Series)
- Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2)
- Destiny Rising (iOS, Android)
- The Knightling (PC, PS5, Xbox Series)
- Super Robot Wars Y (PC, PS5, Switch)
- DAVY x JONES (PC, accès anticipé)
29 août
- Lost Soul Aside (PC, PS5)
- SHINOBI: Art of Vengeance (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Goosebumps (Chair de Poule): Terror in Little Creek (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
Vous pourrez retrouver de nombreux tests sur le site dans les jours à venir concernant ces jeux tandis que certains sont déjà en ligne (comme celui de Metal Gear Solid Delta), alors restez connectés.
