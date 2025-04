Kirby et le monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes annoncé

Kirby a encore une fringale

Commercialisé il y a maintenant trois bonnes années, Kirby et le monde Oublié est le dernier jeu de plateforme 3D de la série, qui avait été bien accueilli dans nos colonnes. Il faut dire qu’en plus d’être adorable, notre petite boule rose avait eu droit à l’un des opus les plus ambitieux de la franchise avec une réalisation solide et des nouveautés réussies. Il était presque logique qu’il fasse partie des titres estampillés Switch 2 Edition.

Kirby et le monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes de son nom complet, est donc une version améliorée de l’aventure, avec de meilleurs graphismes, une fréquence d’images améliorée et surtout, l’arrivée d’une nouvelle histoire : Star-Crossed World. Un nouveau contenu jouable en solo ou en coopération locale avec de nouveaux recoins à explorer et de nouvelles capacités : « Alors qu’une puissante météorite s’est écrasée sur le monde, Kirby doit utiliser ses incroyables pouvoirs et de nouvelles options de transmorphisme afin de se frayer un chemin en terre inconnue ».

Si vous possédez le titre original, il sera possible de faire la mise à niveau à un prix encore inconnue. Notez qu’après la mise à niveau effectuée, il est toujours possible d’y jouer sur l’ancienne Switch, sans les fonctionnalités de la Switch 2. La sortie de Kirby et le monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes est prévue pour le 28 août 2025 et est déjà en précommande sur Cdiscount et la Fnac.