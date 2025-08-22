Test Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Quand on n’a que la mue

7.5

Jaquette de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/08/2025

  • Une refonte visuelle pleine et convaincante
  • L'héritage d'une œuvre magistrale
  • Des améliorations de qualité de vie bienvenues
  • Désormais deux versions du thème Snake Eater
  • De nouveaux collectibles à dénicher
  • Un Nouveau Style plutôt agréable
  • Le bridage d'un remake trop fidèle
  • Un équilibrage penchant encore plus en notre faveur
  • Le mode Fox Hunt absent à la sortie
  • Très peu de contenu bonus inédit
  • Un Style Légendaire et des aspects de gameplay désuets
7.5

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un peu ce remake qu’on s’est construit nous-mêmes dans notre esprit au fil des ans, par les yeux de la nostalgie. Et en tant que refonte essentiellement graphique, qui reprend à la virgule près le script, le level design ou encore la mise en scène de base, on a donc l’impression d’y avoir déjà joué. Bien sûr, la redécouverte de ce monument du jeu vidéo est savoureuse, pour les yeux et les oreilles, avec les frissons que cela implique. Et puis, grâce aux quelques nouveautés et améliorations de qualité de vie, le voyage se veut plus agréable pour les néophytes, sans faire de miracle. Mais coincé dans une démarche extrêmement fidèle, que ce soit pleinement par choix ou aussi un peu par contrainte, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater peine à nous marquer en tant que remake. Rien de surprenant toutefois pour une refonte qui n’a jamais envisagé proposer plus, ce qu’on peut regretter. Un mirage au milieu d’une licence dont l’avenir déjà nébuleux dépend justement, en partie, du succès de ce projet.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

