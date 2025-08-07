Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios

Publié le :

5 commentaires

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

5

Trouver la poule aux œufs d’or via le jeu service reste un objectif rêvé pour les grosses boîtes. Mais lorsque l’on se tourne vers PlayStation et ses derniers projets menés, on aurait tendance à croire que la stratégie vacille un peu. Lin Tao, directrice financière de Sony, n’est pas vraiment de cet avis en souhaitant maintenir le cap, selon une déclaration effectuée dans le cadre de la révélation du dernier bilan trimestriel.

