Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios

Pas un échec, ça n’a juste pas (encore) marché

Les jeux service n’inspirent pas toujours la sympathie du public, et il y a effectivement à boire et à manger lorsque l’on commence à faire une liste des titres du genre. Un constat pas vraiment aidé par PlayStation. Du raz de marée amorcé par Jim Ryan durant sa présidence, il y a surtout eu des projets annulés en interne, la catastrophe Concord, et le développement compliqué de Marathon. La seule satisfaction Helldivers II peine à susciter l’optimisme.

Pourtant, après Hermen Hulst en juin dernier, c’est au tour de Lin Tao, directrice financière chez Sony, de confirmer que le géant japonais suit la bonne voie concernant les jeux service. Un sujet évoqué au cours d’une session questions/réponses découlant du dernier bilan trimestriel. Si dans un premier temps elle reconnait « des nouvelles négatives » provenant de Concord et Marathon, elle souhaite relativiser :

« Si nous regardons les cinq dernières années, les jeux service étaient quasiment inexistants au sein des PlayStation Studios. Nous avons Helldivers II, MLB The Show et Gran Turismo 7, ainsi que Destiny 2, de Bungie. Ces quatre jeux service contribuent de manière stable aux ventes et aux profits. »

On n’aurait pas particulièrement classé Gran Turismo 7 et MLB the Show comme étant des jeux service, mais certes, on peut y trouver quelques composantes. Et outre les jeux, Lin Tao parle, évidemment, de chiffres pour justifier le cap du jeu service. 40%, c’est ce que représente la part du chiffre d’affaires dégagée par la branche jeu service des productions first party au cours du dernier trimestre. C’est plus que les 20-30% sur l’année dernière, de quoi amener Lin Tao à être confiante :

« La transformation ne se fait pas sans difficulté, mais sur une vision basée sur le long terme, si nous regardons les changements sur les cinq dernières années, nous constatons qu’il y a eu une nette amélioration. Bien sûr, nous reconnaissons qu’il subsiste encore beaucoup de problèmes. Nous devons donc tirer des leçons de nos erreurs et nous assurer de proposer des expériences jeux service moins gourmandes en ressources et plus fluides. »

Bungie à terme pleinement intégré aux PlayStation Studios

Il n’y a donc pas matière à s’inquiéter pour la suite des opérations. Marathon, le prochain concerné par le futur du jeu service chez PlayStation est toujours prévu pour cette année fiscale (et donc avant le 31 mars 2026), mais « ce n’est pas un engagement » non plus, d’après Lin Tao. Elle rappelle également ce qui avait été déjà dit, à savoir que nous aurons certainement une nouvelle fenêtre de sortie cet automne. Elle ajoute toutefois, au sujet d’une éventuelle annulation :

Les problèmes sont en train d’être corrigés, donc nous croyons au fait que ce lancement intervienne. Si ce lancement est annulé, alors nous devrons réviser la valorisation. Mais pour l’instant, ce n’est pas envisagé ».

Mais derrière le projet Marathon, c’est aussi la question de Bungie qui est évoquée. Si, à l’acquisition, une certaine indépendance était encore garantie pour le studio, elle va s’amenuiser petit à petit jusqu’à faire pleinement partie des PlayStation Studios :

« Nous avons procédé à une réforme structurelle, comme annoncé l’année dernière. Cette indépendance s’allège et Bungie évolue vers un rôle de plus en plus lié à PlayStation Studios, et l’intégration se poursuit. Donc, à long terme, si l’on considère ceci comme un processus continu, l’objectif pour Bungie est d’intégrer PlayStation Studios. »

Comment dire que la pression chez Bungie doit être encore plus insoutenable après avoir déjà accusé un lourd poids sur les épaules depuis l’annonce du report. Entre une autonomie qui se réduit et un projet déterminant dans l’arc jeu service de PlayStation, voir un Marathon s’en sortir brillamment relève autant d’une nécessité que d’une mission particulièrement ardue et coûteuse.