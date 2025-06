Bungie décide de repousser Marathon, son futur FPS multijoueur, à une date inconnue

Le marathon de développement continue

Toutes les planètes étaient loin d’être alignées pour Marathon. Entre les accusations de plagiat au sujet de la direction artistique et des retours de test alpha pas vraiment dithyrambiques, l’image du FPS de Bungie n’était pas au beau fixe. La déclaration volontairement positive mais à la fois évasive d’Hermen Hulst au sujet du destin du jeu avait fini de chasser les doutes quant à la forte probabilité d’un report.

C’est donc par ce chemin-là que la volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs que Concord s’exprime. Et Bungie tient à souligner sur son site officiel l’importance qu’a eu la communauté dans cette décision suite aux retours effectués après le test Alpha, en déclarant que sa « voix s’est clairement fait entendre » sur Discord et les réseaux sociaux.

Pas de sortie finale le 23 septembre donc, et le temps supplémentaire désormais alloué à l’équipe de développement ira se concentrer sur trois axes. Des améliorations de gameplay, avec notamment une expérience améliorée contre l’ordinateur (ou l’IA si vous préférez) et des parties plus rémunératrices, un travail approfondi sur le lore environnemental ou encore un peaufinage de l’expérience sociale.

Des nouvelles pour cet automne

Bungie va continuer les séances de test fermées et promet déjà d’inclure d’office les personnes ayant participé à l’alpha. Une manière de consolider la relation avec la communauté devant cette mauvaise nouvelle, mais aussi de fructifier au maximum les quelques mois de développement gagnés.

Car oui, un tel report pour un tel jeu sous-entend une équipe qui met les bouchées doubles. Comme dit précédemment, un ratage n’est pas permis pour les parties prenantes, avec toute la pression que cela implique pour les développeuses et développeurs. On espère donc que la concrétisation du projet ne laissera pas trop de traces, et que tout cela ne soit pas le fruit d’un biais des coûts irrécupérables.

Marathon est donc à présent attendu à une date inconnue sur PS5, Xbox Series et PC, et Bungie nous donne rendez-vous cet automne pour nous donner des nouvelles de l’avancement du jeu, avec l’annonce de la nouvelle date de sortie. Autant dire que 2026 commence à se dessiner pour le FPS multijoueur.