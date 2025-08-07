La PlayStation 5 dépasse le cap des 80 millions de consoles vendues

Des ventes de jeux en flèche

Ce sera donc au cours du trimestre avril-mai-juin 2025 que la PlayStation 5 aura atteint le total des 80,3 millions de consoles vendues, en faisant à peine 100 000 unités de plus que sur la même période l’an dernier, avec 2,5 millions écoulés sur le dernier trimestre. Un hardware, on le rappelle, qui s’étale sur des versions « fat », Slim, avec lecteur ou non, mais aussi Pro.

On continue d’ailleurs de regretter l’absence de chiffres officiels actualisés concernant la PlayStation 5 Pro. Il y a fort à parier que ses ventes ont un train de retard comparé à la PlayStation 4 Pro et que ce n’est évidemment pas le principal moteur du hardware global, mais avoir du concret n’aurait pas été de refus. Maintenant, si la vente de consoles suit une courbe stable, Sony a connu un véritable bond en avant en termes de ventes de jeux. 65,9 millions de ventes contre 53,6 millions sur la même période l’an dernier, ça étourdit.

La raison à cela ? Tout bonnement un catalogue third-party beaucoup plus fourni sur la période, entre l’arrivée tambour battant de Clair Obscur: Expedition 33 et Elden Ring Nightrein, et les sorties notables comme celle de DOOM: The Dark Ages. Xbox a aussi contribué à cette hausse avec le portage de Forza Horizon 5 et Indiana Jones et le Cercle Ancien, et la sortie simultanée du remaster d’Oblivion.

Une hausse évidemment bien moins importante côté first party, avec seulement 900 000 ventes de plus, ce qu’un Death Stranding 2 aura peiné à pousser (s’il est considéré comme first party). Les joueuses et joueurs achètent aussi toujours autant côté démat’, avec 83% des ventes de jeux réalisées en numérique. Enfin, le service PlayStation Plus se porte plutôt bien en comptant 123 millions de membres actifs, soit 7 millions de plus que durant le même trimestre l’année dernière.