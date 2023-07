Sony annonce avoir vendu plus de 40 millions de PS5

Fini les problèmes de stocks

Depuis son lancement en novembre 2020, et ce qu’au 16 juillet dernier, la PlayStation 5 s’est donc vendue à plus de 40 millions d’exemplaires dans le monde. L’année 2023 n’est pas finie, mais on peut dire qu’elle plutôt bonne pour Sony en matière de ventes de hardware. Cette dynamique était déjà visible en avril dernier alors que le chiffre des 38,4 millions avait été atteint.

Depuis le début d’année, Sony a ainsi vendu environ 10 millions de PS5. Elle rattrape petit à petit les chiffres de la PS4 qui avait atteint ce cap en un peu plus de 2 ans seulement. Le rythme des ventes est désormais plus soutenu depuis le retour à la normale des approvisionnements. On rappelle que la firme a largement souffert de la pandémie, avec une production de consoles considérablement ralentie à cette époque. Un épisode que rappelle Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, dans son message consacré à la nouvelle du jour.

Malgré les défis sans précédent de la COVID, nos équipes et nos partenaires ont travaillé diligemment pour livrer la PS5 à temps. Nous avons continué à faire face à des vents contraires avec la pandémie, et il a fallu des mois pour que les chaînes d’approvisionnement se normalisent afin que nous puissions disposer des stocks nécessaires pour répondre à la demande.

Il n’oublie pas non plus de remercier la communauté pour son soutien :

Grâce au soutien des fans de PlayStation, nous avons atteint une étape importante de 40 millions de consoles PS5 vendues aux joueurs depuis le lancement. Un grand merci à notre communauté de joueurs – sans vous, cela aurait été une tâche impossible.

La firme a également diffusé les résultats des votes de la communauté concernant leurs jeux préférés sur la machine. En parlant de jeux justement, Sony dispose encore d’une grosse cartouche cette année avec Marvel’s Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre prochain. D’ailleurs une console collector a même été annoncé récemment. En bref, nos deux Sipdey devraient largement booster les ventes de la PS5.