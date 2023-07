Marvel’s Spider-Man 2 fait le plein d’infos avec un story trailer dantesque, une PS5 customisée et une manette DualSense collector

Venom vole la vedette à nos deux Spidey

On sait que les attentes sont énormes vis à vis de ce Marvel’s Spider-Man 2 après un premier opus savoureux et une sympathique aventure avec Miles Morales. Nous retrouverons d’ailleurs nos deux héros dans une nouvelle aventure avec bon nombre de nouveaux antagonistes tels que Kraven et Venom. Le symbiote est bien entendu la star du Story Trailer présentée aujourd’hui. Il nous montre toute sa dangerosité corruptrice en tant que partenaire de Spider-Man, mais aussi sa férocité et sa puissance par la suite. Le trailer nous fait bien comprendre qui est son hôte, toutefois on préfère vous laisser la surprise.

Via le PlayStation Blog, les développeurs d’Insomniac Games, ainsi que les acteurs américains qui prêtent leurs voix aux personnage, se sont d’ailleurs exprimé sur ce nouveau scénario. Jon Paquette, responsable en chef de la narration, nous en dit justement un peu plus :

« Au début de notre histoire, nos Spider-Men sont au sommet de leur art. Mais en même temps, Peter Parker et Miles Morales ont du mal dans leur vie personnelle. Miles essaie de trouver du temps pour écrire son essai d’entrée à l’université, mais il ne cesse de remettre à plus tard et de se concentrer plutôt sur le travail de Spider-Man. Pendant ce temps, Peter a du mal à payer les mensualités de la maison de tante May, mais il ne peut pas la vendre, car cela compte trop pour lui. Et tout comme Miles, Peter essaie (et échoue) à trouver un équilibre à cause de ses responsabilités. MJ veut aider Peter avec l’hypothèque, mais son travail est en danger maintenant que J. Jonah Jameson est de retour au Bugle et cherche à faire le ménage. Nos héros sont arrivés à une confluence de carrefours, avec des futurs incertains et des décisions difficiles à prendre. »

On nous confirme également ce que le trailer de gameplay nous avait montré, à savoir un symbiote qui lui donne énormément de pouvoir, mais qui plombe ses relations avec ses amis. Le réalisateur du jeu, Brian Intihar, parle d’ailleurs des nouvelles aptitudes que l’on pourra expérimenter lors de cette suite.

« Nous avons toujours considéré nos Spider-Héros comme des ‘acrobates improvisateurs’, et dans Marvel’s Spider-Man 2, nous voulions leur donner de nouvelles façons de le faire pendant les combats. Cela comprend les Spider-Bras et les pouvoirs symbiotes de Pete, tandis que Miles apporte maintenant deux formes de Venom bioélectrique à chaque combat. Et lorsque vous commencez à combiner ces capacités avec de tout nouveaux Spider-Gadgets comme le « Web Grabber », cela peut conduire à des combos très sympas. »

En parlant de Venom justement, la directrice artistique, Jacinda Chew, nous révèle les contours de son design.

« Notre Venom s’inspire des bandes dessinées, mais il y a eu tellement d’interprétations qu’il était amusant de choisir ce qui convient au jeu. Il a une interprétation unique de l’icône de l’araignée blanche et a l’anatomie d’un humain. Il possède également des attaques puissantes de tentacules qui peuvent prendre de nombreuses formes. Il était difficile de trouver le bon équilibre entre le liquide et le solide dans les matériaux de Venom, car le rendre trop aqueux le rend faible et le rendre trop solide peut rapidement le transformer en monstre tentaculaire. Venom doit avoir à la fois un aspect puissant et semi-liquide en même temps. »

Une PS5 et une manette aux couleurs du symbiote

En plus de nous avoir montré la superbe statuette de l’édition collector sur scène, Sony a révélé une PS5 et une manette DualSense aux couleurs du jeu. Il faut bien avouer que le design est très réussi, mais il a été aussi murement réfléchi :

« Le design s’inspire du symbiote présent dans le jeu qui prend le contrôle de la console et de la manette, mais vous pouvez toujours voir une partie du rouge sous les tentacules. Cela représente les différentes façons dont les joueurs expérimenteront la prise de contrôle du symbiote dans Marvel’s Spider-Man 2. C’est un combat constant pour la domination, que ce soit interne ou externe, et le résultat n’est pas certain. »

Pour cette magnifique console, Sony va enfin mettre tout le monde d’accord puisque vous pouvez obtenir le bundle complet ou bien les pièces séparément. Ainsi, si vous possédez déjà une PS5, vous pourrez profiter de la manette et/ou des façades. Les précommandes seront disponibles à partir du 28 juillet prochain en France. Tous ces produits seront officiellement disponibles le 1er septembre prochain.

On précise tout de même que le bundle en édition limitée de Marvel’s Spider-Man 2 inclut : une console PS5 en édition limitée, une manette DualSense en édition limitée et un code du jeu (version dématérialisée). On préfère prévenir car nous savons que sait certains pourraient regretter de ne pas avoir la version boîte.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira exclusivement sur PlayStation 5 le 20 octobre prochain. Pour finir, on vous partage les dernière images du titre.