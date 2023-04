La PS5 affiche 38,4 millions d’unités vendues, les derniers chiffres de Sony

Les ventes de la PS5 explosent depuis le début d’année

Un beau chiffre, bien supérieur aux 4,3 millions de PS5 vendues sur la même période l’année passée. Cela permet donc à Sony de déclarer avoir vendu plus de 38,4 millions de PS5 depuis son lancement, avec un rythme qui s’améliore grandement. Elle rattrape ainsi les chiffres de la PS4 en affichant une courbe de progression en hausse, de quoi laisser présager un bel avenir pour la console.

C’est plus contrasté côté jeux puisqu’on note une baisse dans les jeux PS5 et PS4 vendus par rapport à l’année dernière (68 millions contre 70,5 millions). Et c’est encore plus remarquable si l’on s’intéresse uniquement aux jeux first party, ceux édités par Sony. Sur cette même période, Sony a vendu 9,5 millions de jeux first party contre 14,5 millions l’année dernière, ce qui est une sacrée baisse, même avec God of War Ragnarok qui a sans doute aidé à remonter un peu ces résultats.

Pour ce qui est du PlayStation Plus, c’est la stagnation la plus complète. On compte 47,4 millions d’abonnés, soit exactement le même chiffre que l’année dernière. Un chiffre à mettre en perspective étant donné qu’on compte désormais les abonnés Extra et Premium, qui font augmenter le chiffre d’affaires. C’est aussi un million de plus que le trimestre passé.