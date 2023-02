Accueil » Actualités » Sons of the Forest : Changement de stratégie pour le studio, le jeu se lancera finalement en accès anticipé

S’il y a bien une petite production qui devrait réussir à se frayer un chemin dans la cohue provoquée par les sorties de gros AAA en février, c’est Sons of the Forest. La suite du jeu de survie est très surveillée en raison du succès du premier épisode, et Endnight Games en a bien conscience. C’est pourquoi le jeu a subi report sur report, avant de fixer sa date de sortie au 23 février. Rassurez-vous, il devrait s’y tenir, mais le jeu sortira finalement sous un autre aspect que celui qui était prévu.

Un changement de terme pour éviter trop de critiques ?

On pensait que le studio allait nous livrer la version définitive de Sons of the Forest dans quelques semaines, mais il a été obligé de revoir ses plans à la toute dernière minute. Plutôt que de sortir la version complète de Sons of the Forest le 23 février, c’est l’accès anticipé du jeu qui sera mis en ligne par Endnight Games.

Une décision peu banale qui est justifiée par l’envie de ne pas repousser une nouvelle fois le jeu puisque le studio indique vouloir rajouter de nombreux objets tout en ajustant les mécaniques et l’équilibrage. On pourra y voir un signe assez inquiétant à quelques jours du lancement, mais il faudra attendre la sortie de cet accès anticipé pour en juger pleinement.

Soyez simplement informés que ce que vous pourrez voir en boutique dès le 23 février prochain sur Steam ne sera pas la version complète du jeu. Libre à vous de tenter votre chance quand même ou d’attendre que le studio progresse sur le développement.