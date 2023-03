Accueil > Actualités > Sons of the Forest : Le studio promet d’améliorer l’IA très rapidement

Il n’aura fallu que quelques heures à Sons of the Forest pour dépasser son prédécesseur, qui a pourtant connu lui aussi un grand succès. Avec déjà deux millions de copies vendues alors qu’il n’est disponible qu’en accès anticipé, le jeu d’Endight Games a montré qu’il était très attendu au tournant et que les amateurs de jeux de survie surveillaient de près cette suite. Mais maintenant qu’il est entre les mains de la communauté, il est aussi sous le joug de nombreuses critiques sur des points à améliorer avant la sortie de sa version 1.0. L’intelligence artificielle des compagnons est notamment pointée du doigt et le studio le sait bien.

Des compagnons un peu plus autonomes à l’avenir

Peu après le lancement du jeu, le studio s’est prêté à une séance de questions/réponses (relayée par PC Gamer) pour recueillir les avis de la communauté concernant l’expérience actuelle proposée par Sons of the Forest.

Le compagnon mutant nommé Kelvin fait beaucoup parler de lui depuis que le jeu est disponible, puisqu’il est devenu une source de memes à lui tout seul. C’est pourquoi Endnight promet avoir « de grands plans » pour améliorer l’IA des compagnons, à commencer par ce Kelvin qui va bientôt être en mesure d’effectuer plus de tâches en autonomie (comme améliorer vos fortifications), tandis que Virginia promet d’être un peu plus agressive envers les ennemis qui tentent de mettre à mal votre camp.

On ne sait en revanche pas quand ces changements arriveront, mais soyez sûrs qu’ils sont sur la liste des choses à améliorer du côté du studio.

Sons of the Forest est disponible en accès anticipé sur PC.