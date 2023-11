Sons of the Forest lancera sa version complète en février 2024

Le studio Endnight Games a pris la parole sur Twitter (X) pour annoncer une bonne nouvelle, celle de la date de sortie définitive de son prochain jeu. Sons of the Forest quittera donc son accès anticipé dès le 22 février 2024 pour entrer dans sa version 1.0, qui apportera évidemment son lot de nouveautés.

L’une d’entre elles sera l’ajout de Shawn Ashmore, qui doublera ici Timmy, dont le rôle sera revu et étendu. L’acteur connu pour son rôle dans les films X-Men n’est pas du tout étranger au monde du jeu vidéo puisqu’il a joué le rôle principal dans Quantum Break tout en incarnant l’une des potentielles victimes dans le jeu Man of Medan. Récemment, il a aussi été vu dans Alan Wake 2.

Hey Everyone, Sons Of The Forest v1.0 will release Feb 22, 2024 with Shawn Ashmore voicing Timmy as we expand his role in the game and story. We thank everyone who has joined us in Early Access and are super excited for what we have in store for v1.0 and beyond.

