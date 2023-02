Accueil > Actualités > Sons Of The Forest : Le jeu de survie s’offre un départ tonitruant sur Steam

Même en s’abstenant de sortir la version complète de son titre, Endnight Games savait que Sons of the Forest était attendu au tournant. Le succès du premier opus qui s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires a fait de cette suite l’un des jeux les plus whishlistés de Steam, et ce malgré une période où les grosses sorties se superposent. Qu’importe que les AAA s’enchainent, la communauté du premier titre était bien au rendez-vous hier soir pour le lancement de ce deuxième épisode, qui affiche déjà des chiffres impressionnants.

Déjà bien plus populaire que le premier

En seulement quelques heures, Sons of the Forest a réussi à atteindre un pic à 350 000 personnes connectées en simultané sur Steam selon SteamDB, ce qui est plus de quatre fois supérieur au score atteint par le premier opus. L’engouement pour le jeu de survie est bien là et le week-end devrait lui permettre de rentrer dans le top 20 des jeux les plus joués de Steam.

Lancer son jeu en accès anticipé n’était donc certainement pas une mauvaise stratégie sur le studio, encore faut-il réussir à conserver cette communauté sur la durée, et c’est bien tout le mal qu’on lui souhaite.

Sons of the Forest est disponible depuis hier en accès anticipé sur PC.