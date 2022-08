Accueil » Actualités » Sons of the Forest : un nouveau report pour une sortie en 2023

Dans la valse des nombreux reports récents, notamment Hogwarts Legacy ou Bomb Rush Cyberfunk, c’est cette fois Sons of the Forest qui se voit à nouveau repoussé.

Initialement prévu pour sortir en 2021, la suite de The Forest débarquera finalement en février 2023.

L’horreur attendra

Repoussé une première fois en 2021, Sons of the Forest ne pointera finalement le bout de son nez qu’en 2023. Annoncé par le studio via un post Twitter, le titre reste encore visiblement à peaufiner :

Au vu de l’étendue du projet Sons of the Forest, il nous a été complexe de définir une date exacte de sortie et nous devons le repousser une dernière fois

Endnight Games en a également profité pour annoncer le prix de la suite de The Forest : il vous faudra débourser 29,99$ pour vous le procurer. Aucun prix en euros n’est pour l’instant annoncé mais devrait fortement se rapprocher du prix en dollars.

Pour rappel, le survival-horror Sons of the Forest sortira le 23 février 2023 uniquement sur PC.