Sons of the Forest : Un premier gros patch vient corriger certains éléments et ajouter des objets

Puisque Sons of the Forest a choisi de passer par la case de l’accès anticipé avant sa sortie définitive, le studio Endnight Games a beaucoup de pain sur la planche pour corriger les nombreux soucis remontés par la communauté. Et malgré le succès incroyable du jeu, des problèmes, il y en a. L’équipe est bien au courant de cela et a publié hier une première mise à jour censée apporter pas mal de correctifs à certains bugs, mais aussi enrichir le contenu du jeu.

Un premier pas vers un jeu plus complet

Ce premier gros patch promet d’apporter pas mal de nouvelles choses à l’expérience, comme des objets supplémentaires qui vous seront bien utiles, à l’image des jumelles et du deltaplane. On notera aussi la présence d’un nouveau mini-boss, des animations de morts en plus, quelques éléments additionnels pour l’histoire du jeu ou encore des améliorations dans le comportement des ennemis. Quelques ajustements ont été faits sur l’IA, notamment celle de Kelvin, mais le studio a déjà prévenu que d’autres améliorations plus importantes arriveraient dans le futur.

Si vous souhaitez en savoir plus, l’équipe a publié un patch note complet sur cette mise à jour, publié sur Steam, qui liste l’ensemble des correctifs appliqués.

Sons of the Forest est disponible en accès anticipé sur PC.