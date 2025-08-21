Son of Thanjai : Un nouveau jeu d’action et d’aventure annoncé sur PC et consoles par le studio indien Ayelet

Une plongée dans l’âge d’or de la dynastie Chola au programme

Prenant place dans le sud de l’Inde, au 11ème siècle, ce titre nous invitera à suivre l’histoire du jeune roi Rajendra Chola. Accablé par le poids de son héritage, il va devoir prendre les armes afin de résoudre les divers conflits entourant et menaçant son accession au pouvoir. Portés par une mise en scène et des animations très cinématographiques dans l’esprit, chaque affrontement nous amènera à maitriser un style de combat inspiré du Kalaripayattu, un art martial tamoul « rapide, fluide et imprévisible », par le biais de notre épée-fouet Surulvaal. L’expérience de jeu nous poussera aussi à faire preuve de discrétion, dans le but de nous débarrasser furtivement d’un ennemi, et nous pourrons mener des interrogatoires avec plus ou moins de subtilité, en vue d’obtenir des informations susceptibles de faciliter notre progression.

Les développeurs nous promettent également de nous plonger dans un univers d’une grande richesse, notamment sur le plan culturel, grâce à une reconstruction fidèle et minutieuse du monde de Thanjai, tel qu’il est décrit dans différents documents historiques officiels. Autre point intéressant à retenir pour celles et ceux qui chercheront un maximum d’immersion in-game, la production prendra en charge un doublage en Tamoul day one.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été partagée, Son of Thanjai viserait en interne un lancement d’ici fin 2026 sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. A suivre.