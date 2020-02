Sept ans après son annonce en 2013, Dreams va enfin lancer sa sortie définitive le 14 février prochain exclusivement sur PlayStation 4. Développé par Media Molecule, les développeurs de l’excellente trilogie LittlebigPlanet, nous proposent cette fois-ci de nous plonger dans la création de nos rêves les plus fous. Effectivement, Dreams nous autorisera à créer tout et n’importe quoi que ce soit un jeu d’aventure, de course et j’en passe. Les possibilités de création sont donc infinies, et vous pouvez d’ailleurs dès maintenant checker notre guide complet sur ce titre.

Guide et soluce

Actuellement ce guide est en écriture. Vous retrouverez très prochainement des conseils pour bien démarrer, des astuces de créations, des guides pour vous aider à avancer mais aussi quelques chouettes créations de la communauté. En attendant, vous pouvez regarder notre FAQ plus bas.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce c’est Dreams ?

Développé par les p’tits gars de Media Molecule, Dreams est un jeu orienté sandbox et création. Disposant également d’un mode solo faisant office de tutoriel et donnant la possibilité de parcourir les mondes enfantin, film noir et science-fiction, le soft s’offrira tout un aspect création de niveaux à la manière d’un LittleBigPlanet.

Le tout en puissance 1000 car il est possible de déconstruire les niveaux créés par les développeurs, mais également de donner vie à vos propres personnages ainsi qu’y mettre vos musiques. Evidemment, le joueur peut aussi choisir le type de jeu qu’il souhaite créer, rendant les possibilités quasiment infinies.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Outre la campagne solo du jeu qui se boucle en trois heures de jeu, la durée de vie de Dreams est infinie. Effectivement, il faut savoir que le titre étant plus ou moins un outil de création, la communauté partagera sans cesse de nouveaux niveaux à tester. Notez également que même Sony a des plans en tête sur 10 ans pour le soft, avec des mises à jour régulières qui ajoutera certainement du contenu supplémentaire,

Quel est le contenu du jeu ?

Concernant le contenu du jeu, nous aurons donc la campagne solo qui fera office de tutoriel, mais aussi les différents niveaux partagés par la communauté. Et bien entendu, vous aurez à disposition l’outil de création pour créer votre type de jeu, le niveau, les personnages, et j’en passe.

Est-ce qu’il y a du multijoueur ?

Excepté le multijoueur permettant de partager aux autres joueurs vos niveaux fraîchement créés oui, il y aura bel et bien du multijoueur. Le titre sera jouable jusqu’à quatre joueurs en local comme en ligne.

Le titre dispose-t-il d’une rejouabilité ?

Oui, Dreams aura une rejouabilité pratiquement infinie étant donné le nombre incalculable de niveaux jouables que les joueurs auront partagés sur Dreams.

Dreams sera-t-il jouable via le PlayStation VR ?

Si cela n’était pas le cas sur son accès anticipé, Dreams est bel et bien jouable via le PlayStation VR de Sony. Néanmoins, la compatibilité en réalité virtuelle ne sera pas disponible à la sortie de Dreams, le 14 février. Cette fonctionnalité arrivera plus tard, sans plus de précision pour l’instant.

Ce que l’on sait, c’est que jouer sur le PlayStation VR, vous donnera la faculté de créer et jouer les niveaux directement en en réalité virtuelle. Il sera aussi possible d’utiliser les PlayStation Move qui feront office de contrôleur de jeu.

Puis-je créer ce que je veux dans Dreams ?

Est-il possible de recréer des jeux, des scènes de film ou tout ce que l’on souhaite dans Dreams ? La réponse est oui. Le créateur de Dreams est très complet et offre la possibilité de modifier et de jouer sur chaque étape de la création. Vous pouvez modifier l’apparence des personnages, ajouter de la musique, jouer sur la caméra et bien d’autres joyeusetés.

Vous pouvez donc très bien créer un niveau de jeu totalement original ou tenter de reproduire un univers que vous connaissez si bien. Il est possible de faire vos propres jeux vidéo, des vidéos musicales, des scènes de films interactifs… Les seules limitations, c’est votre créativité et la question des droits d’auteur.

Qu’en est-il des droits d’auteur dans Dreams ?

Bien que Dreams soit un jeu, c’est aussi un formidable outil de création. Comme vous pouvez créer ce que vous souhaitez, rien ne vous empêche de refaire une scène culte d’un film ou de reprendre un jeu. A vous d’y apporter suffisamment d’éléments créatifs pour le démarquer de l’oeuvre originale.

Pour mieux comprendre, voyez ça comme s’il s’agissait des mêmes règles qui s’appliquent sur YouTube, c’est à dire que si vous copiez une oeuvre, les détenteurs des droits pourront demander la suppression. On vous expliquera tout dans un article dédié.

Trailer Dreams

Des DLC ou un season pas sont-ils prévus ?

Pour l’heure, il n’y a pas la moindre information sur de possibles DLC ou season pass pour Dreams. A voir peu après la sortie du jeu de quoi il en retourne.

Quand et sur quelle console sort-il ?

Dreams sera disponible officiellement le 14 février prochain sur PlayStation 4. Le titre sera disponible en version physique et dématérialisée à 39.99€. Il n’y a par contre pas d’édition collector prévue.

Quels sont les trophées du jeu ?

Les trophées n’ont pas encore été dévoilés pour le moment.

En bref

Genre : sandbox/création

Éditeur : Sony

Développeur : Media Molecule

Prix : 39.99€

PEGI 7

Si vous avez la moindre question, n’hésitez à nous en faire part dans les commentaires.