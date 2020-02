Après l’épisode « Chanson du calme », continuons d’avancer dans le mode histoire de Dreams avec la suite de l’aventure. Après la chanson du contrôleur dans le niveau précédent, nous reprenons maintenant possession de notre follet afin d’aider Art a stopper le train.

Accident de train

Commencez par aller voir Herb et prenez la trompette. Profitez-en pour l’utilisée pour obtenir une récompense et jouant d’abord avec le premier piston, ensuite le troisième et enfin soufflez. Utilisez-la enfin pour réveiller votre ami et enfin discutez avec lui.

En partant, vous trouverez une bulle de récompense sur le porte bagage en haut.

Dirigez-vous maintenant vers Tessa, réveillez-la avec votre trompette et parlez avec elle afin d’obtenir la corne de brume. Sur la table, prenez la montre à gousset et ouvrez-la pour obtenir une récompense.

Allez voir Seb pour discuter puis allez voir le contrôleur et sonnez votre corne de brume pour obtenir de lui un code (741).

Retournez vers Seb pour ouvrir la mallette grâce à ce code. Commencez par enter le dernier chiffre, puis le premier et enfin celui du milieu. Prenez les affaires pour vous déguiser (casquette, badge et moustache) puis retournez voir le contrôleur.

Enfin, dans la salle de contrôle, fermez la porte pour avoir une bulle de récompense. Touchez à tout les éléments (boutons, leviers,…) afin d’arrêter le train.

