Nous arrivons à la vingt-troisième scène du mode histoire « Le rêve d’Art » de Dreams. Nous venions de terminer la partie «A la recherche d’un cœur» avec D-BUG et ELE-D.

La tête brisée

Avancez dans le niveau en abattant toutes les têtes jusqu’à arriver face aux caisses. Détruisez-les, puis réalisez un écrasement à l’intérieur de la cage de droite pour soulever l’autre. Passer vite en dessus de cette dernière quand le passage est libéré.

Ensuite, battez-vous contre les nouveaux ennemis. Frappez la chaine de la cage puis rentrez dedans et attendez qu’elle remonte.

Dans cette nouvelle zone, vous trouverez une bulle à terre, et une deuxième en haut des caisses. Attention, vous ne devez pas casser les deux caisses, seulement celle du haut pour pouvoir monter sur la seconde et atteindre la récompense. Après avoir tué les ennemis, suivez ensuite le chemin pour arriver à un nouveau point de contrôle. Cassez les caisses pour faire monter la passerelle, et suivez le chemin jusqu’à la nouvelle zone de combat.

Démolissez ensuite les blocs sur la droite pour faire exploser l’ampli, et libérer un passage. Enfin, avancez vers la tête brisée.

Vous pouvez consulter notre guide complet de Dreams pour découvrir la soluce ou encore quelques astuces pouvant vous venir en aide.