Nous continuons le cheminement du mode histoire « Le rêve d’Art » de Dreams. Art avait enfin pu monter à bord du train pour retrouver Lancewing. Vous passez alors à une nouvelle scène dans laquelle vous incarnez D-BUG.

La forêt méridienne

Une fois le petit robot éveillé, chargez-le avec R2 puis relâchez la touche pour activer la zone. Suivez alors la ligne au sol et après avoir descendu les marches, prenez à gauche pour découvrir un premier objet caché.

Continuez à suivre la ligne et, une fois arrivé dans une zone plus vaste, vous pourrez détruire la plaque en arrière plan grâce à votre charge (R2 puis relâcher), vous obtiendrez une nouvelle bulle.

Marchez sur la plaque la plus à droite pour en faire apparaître d’autres et marchez sur la totalité de celles-ci pour obtenir une récompense. Chargez ensuite la dalle de cette endroit pour ouvrir une nouvelle salle. Utilisez le double saut pour passer de l’autre côté.

De l’autre côté, appuyez premièrement sur la dalle de droite pour faire apparaître une fleur ainsi qu’une récompense. Puis sur la dalle de gauche pour faire apparaitre les plateformes à activer comme précédemment pour obtenir une autre récompense.

Continuez de suivre la ligne au sol et activez la nouvelle dalle pour faire apparaître des fleurs afin de pouvoir escalader la petite falaise. Sur le chemin, ramassez l’hexagone ainsi que toutes les autres pièces pour obtenir un objet. Continuez encore votre escalade jusqu’à arriver à une plateforme sur laquelle se trouve un tube. Entrez dedans pour avoir un objet. Poursuivez votre ascension.

Une fois tout en haut, ramassez encore une fois les hexagones contre une récompense. Partez vers la droite et cassez le mur avec votre surcharge pour recevoir une bulle.

Revenez sur vos pas et prenez le chemin principal après avoir brisé le second mur avec votre surcharge. Sautez avec votre double saut et passez de l’autre côté puis placez-vous sur la dernière plaque au sol et utilisez votre charge.

