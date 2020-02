Dans Dreams, il y a un système de progression qui vous fait monter en niveau de rêveur. Et la question que les joueurs doivent certainement se poser sur le titre de Media Molecule est : à quoi ça sert ? Eh bien, c’est dans cet article que nous allons vous expliquer plus en détails cette mécanique de progression particulière et comment l’augmenter plus ou moins rapidement et avoir rapidement de « l’expérience »

Comment peut-on augmenter rapidement son niveau de rêveur dans Dreams ?

Avant toute chose, il faut savoir que ce système de levelling de rêveur n’est que purement indicatif en soi. Effectivement, en fonction de ce que vous faites dans le jeu vous gagnerez de l’expérience qui fera monter votre niveau. Egalement, remplir les quêtes de follet – qui sont de petits objectifs à accomplir sur l’aspect création notamment -, vous permettront aussi d’engranger de l’expérience pour augmenter votre niveau.

Au passage, voici les différents critères qui peuvent vous faire monter votre niveau :

Exploration : Il s’agit tout simplement de jouer les différents niveaux de la communauté

: Il s’agit tout simplement de jouer les différents niveaux de la communauté Conception : Créer tout simplement un niveau

: Créer tout simplement un niveau Graphisme : Fabriquer quelques créations graphiques

: Fabriquer quelques créations graphiques Animation : Réaliser des animations

: Réaliser des animations Audio : Créer de la musique

: Créer de la musique Conservation : Conserver un niveau

Bien entendu, plus vous augmenterez votre level grâce à six de ces activités, plus votre passion actuelle sera déterminée. En l’occurrence si vous n’avez fait que jouer à des niveaux de la communauté, l’exploration deviendra complètement votre passion actuelle d’ici le niveau 15.

Vous l’aurez compris, en faisant que de l’exploration, en passant par l’outil de création ou en effectuant quelques quêtes de follet, vous gagnerez systématiquement de l’expérience assez facilement et rapidement qui permettra de monter de niveau aisément. Pour résumer dans Dreams, tant que vous jouez, il n’y a pas de raison pour que vous ne preniez pas de niveaux.

Pour retrouver d’autres informations complémentaires, nous vous invitons à regarder le guide complet de Dreams.