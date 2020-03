Nous continuons l’avancée du mode histoire « Le rêve d’Art » de Dreams avec une nouvelle scène dans laquelle nous incarnons à nouveau Art dans son studio.

Le studio

Ouvrez la porte et commencez par ramasser la récompense à droite de l’écran. Dirigez-vous vers les disques posés au sol et fouillez dans ceux-ci jusqu’à trouver le disque bleu. Sortez-le de sa pochette.

Ouvrez la valise dans laquelle se trouve le tourne-disque, posez-le puis tournez la vitesse à 45 et lancez la lecture.

Regardez de nouveau vers les disques au sol, mais cette fois attrapez la bobine derrière ces derniers. Tournez-la et déplacez le bout de papier pour découvrir le nombre « 96 ».

Prenez le temps d’interagir avec la caméra et de l’allumer. Tournez les deux manivelles pour déplacer l’ombre et, une fois la silhouette bien placée, un objet apparaîtra. Passez également par le synthétiseur, branchez le casque à celui-ci et faites bouger les différents boutons comme sur l’image pour une autre récompense.

Allez ensuite vers l’enregistreur au fond de la pièce, placez la bobine et appuyez sur le bouton play. Réglez la vitesse de la lecture à l’aide des boutons. Ouvrez la porte de ce meuble pour y trouver une récompense.

Dirigez-vous vers la batterie et, après la scène, allez vers le bureau et ouvrez-le. Ramassez le bout de papier et tournez-le pour obtenir les deux nouveaux chiffres « 3 » et « 8 ». Ouvrez le tiroir du bureau afin de récupérer une bulle.

Composez d’abord « 8423 » au téléphone pour obtenir un objet. Enfin tapez le nombre « 9638 » pour appeler Laila.

Pour en savoir plus sur Dreams et retrouver divers astuces, vous pouvez consulter notre guide complet du jeu.