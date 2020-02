Nouveau chapitre dans le mode histoire « Le rêve d’Art » de Dreams. Nous venions de libérer Art de son étui à contrebasse et ce dernier s’est ensuite dirigé vers la gare afin de suivre Lancewing dans un train.

Le billet

Face à face avec un contrôleur qui ne vous laissera pas monter dans le train sans votre billet, vous devrez juste répondre aux questions de celui-ci.

Il poussera ensuite la chansonnette et soyez attentif car il vous sera possible de collecter un bon nombre de récompenses durant le spectacle. Cette scène est très courte et permet seulement de récolter les récompenses.

