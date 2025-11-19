Ghost of Yōtei s’offrira le traditionnel New Game + et d’autres nouveautés via une mise à jour disponible le 24 novembre

Vous reprendrez bien une part de vengeance ?

On est si bien à se balader dans la région d’Ezo que l’on y retournerait volontiers, non ? Ça tombe bien, Ghost of Yōtei accueillera dans moins d’une semaine la mise à jour 1.100.100 incluant tout un tas de nouveautés dévoilées dans le cadre d’un trailer dédié.

En tête de cette update, on retrouve donc le classique New Game +, permettant de recommencer l’histoire depuis le début avec toutes les compétences, améliorations d’équipement, charmes et autres éléments cosmétiques débloqués durant une première partie. Une bonne manière de relancer, pourquoi pas, le jeu dans une difficulté supérieure tout en bénéficiant d’un coup de pouce dès le départ.

Surtout que, curieusement, Ghost of Yōtei va embarquer de nouveaux modes de difficulté. Allant déjà de Décontracté à Létal, plus la possibilité de modifier précisément son expérience, on se demande bien ce que va nous rajouter l’équipe de développement, à moins qu’il ne s’agisse d’un Permadeath. Quoi qu’il en soit, deux nouveaux trophées seront à débloquer et il y a fort à parier que l’un d’entre eux concerne de près ou de loin ce New Game +.

Mais ce n’est clairement pas tout puisqu’un nouveau et mystérieux marchand fait son apparition. Contre des fleurs fantômes, nouvelle monnaie incorporée au jeu, celui-ci vous donnera accès à 30 nouveaux éléments cosmétiques ainsi qu’à une dizaine de chames inédits. Enfin, toutes les armures se verront dotées d’un cinquième niveau d’amélioration qui s’annonce gourmand en ressources.

Autre ajout lié au contenu, du contenu post-game pourra être rejoué, avec un système d’affichage de stats pour mesurer vos exploits. Durant le trailer, nous avons l’exemple d’un duel optionnel au bout duquel notre temps ainsi que la difficulté choisie sont enregistrés. Enfin, le mode Photo déjà très complet se voit enrichi, et de nouvelles options d’accessibilité s’invitent également, comme la réattribution des touches directionnelles.

Un bouquet de nouveautés suffisant pour se replonger dans le monde d’Ezo ? À vous de voir mais toujours est-il que la mise à jour New Game + pour Ghost of Yotei arrivera le 24 novembre sur PS5.