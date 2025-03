Warner Bros. aurait annulé une grosse extension pour Hogwarts Legacy et sa Definitive Edition

Malgré un succès colossale pour l’adaptation en monde ouvert de l’univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy ne prolongera pas la magie avec du contenu supplémentaire. L’information nous vient de Jason Shreier, journaliste chez Bloomberg qui a pu s’entretenir avec des sources proches du dossier. D’après lui, une extension majeure était initialement prévue pour sortir cette année en même temps qu’une édition définitive regroupant tout le contenu du jeu.

NEW: WB Games has canceled a planned Hogwarts Legacy DLC and Definitive Edition, part of an ongoing restructuring at the organization following a dire 2024. The project was not yet announced but Bloomberg reported on it last year. The sequel remains in development. www.bloomberg.com/news/article…

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-03-27T19:30:15.995Z