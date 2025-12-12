L’Epic Games Store démarre son calendrier de l’Avent en vous offrant Hogwarts Legacy

La moisson de jeux gratuits sur l’Epic Games Store commence

Hogwarts Legacy est tout le temps en promotion et disponible à bas prix, mais vous n’avez peut-être pas envie de dépenser un seul centime dans ce jeu ou dans cette licence. Epic Games vous permet donc d’y jouer sans donner votre argent, puisque le jeu est désormais gratuit sur l’Epic Games Store, et ce pendant une semaine.

Pour rappel, ce jeu nous fait découvrir une histoire antérieure à celle des romans Harry Potter, en nous plongeant dans un Poudlard du XIXᵉ siècle, qui est encore une fois un sacré nid à problèmes et à conspirations. Un titre plutôt orienté RPG avec un grand monde ouvert à explorer, qui a pas mal de qualités même si l’on sent que la formule pourrait encore bénéficier de pas mal d’améliorations. Pour en savoir plus, on vous redirige vers notre test complet.

Vous avez jusqu’au jeudi 18 décembre à 17 heures pour réclamer le jeu sur l’Epic Games Store. Après cela, un autre jeu mystère sera offert, sans doute un par jour jusqu’à la fin de l’année.