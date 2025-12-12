L’Epic Games Store démarre son calendrier de l’Avent en vous offrant Hogwarts Legacy
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La petite tradition d’Epic Games et de nous offrir beaucoup de jeux lors de chaque fin d’année, avec un calendrier de l’Avent un peu spécial qui nous fait faire de sacrées économies. Pour le premier jeu offert de cette sélection, Epic Games a voulu attendre les Game Awards afin de faire une annonce en bonne et due forme, surement à cause de l’identité du jeu donné aujourd’hui : Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.
La moisson de jeux gratuits sur l’Epic Games Store commence
Hogwarts Legacy est tout le temps en promotion et disponible à bas prix, mais vous n’avez peut-être pas envie de dépenser un seul centime dans ce jeu ou dans cette licence. Epic Games vous permet donc d’y jouer sans donner votre argent, puisque le jeu est désormais gratuit sur l’Epic Games Store, et ce pendant une semaine.
Pour rappel, ce jeu nous fait découvrir une histoire antérieure à celle des romans Harry Potter, en nous plongeant dans un Poudlard du XIXᵉ siècle, qui est encore une fois un sacré nid à problèmes et à conspirations. Un titre plutôt orienté RPG avec un grand monde ouvert à explorer, qui a pas mal de qualités même si l’on sent que la formule pourrait encore bénéficier de pas mal d’améliorations. Pour en savoir plus, on vous redirige vers notre test complet.
Vous avez jusqu’au jeudi 18 décembre à 17 heures pour réclamer le jeu sur l’Epic Games Store. Après cela, un autre jeu mystère sera offert, sans doute un par jour jusqu’à la fin de l’année.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 10/02/2023