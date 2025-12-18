Hogwarts Legacy dépasse les 40 millions d’exemplaires vendus

Un succès qui compte pour Warner Bros Games

Ce n’est pas pour rien si Netflix et compagnie ne citent que Hogwarts Legacy lorsqu’il est question d’aborder Warner Bros Games. Le titre développé par Avalanche Software est un succès comme on en voit peu, à tel point qu’il entre désormais dans le haut du classement des meilleures ventes de jeux de l’Histoire. Warner Bros rapporte aujourd’hui que depuis son lancement en 2023, Hogwarts Legacy s’est vendu à 40 millions d’exemplaires, soit 6 millions de plus qu’en mars dernier, selon les derniers résultats qui avaient été communiqués par Bloomberg.

S’il a bien été aidé par des tas de promotions, notamment durant le Black Friday où il était possible de trouver le jeu à un prix miniscule, cela reste un tour de force commercial. On imagine que le studio a dorénavant tous les moyens du monde pour produire Hogwarts Legacy 2, même si le rachat de Warner Bros doit venir compliquer les choses en coulisses, l’avenir de l’éditeur étant encore incertain. Mais peu importe qui remportera l’enchère ici, on voit mal ce deuxième épisode ne pas être une priorité pour le futur acquéreur.

Rappelons que si vous n’avez pas envie de dépenser un centime pour ce jeu et sur cette licence, vous pouvez l’obtenir gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’à cet après-midi à 17 heures.