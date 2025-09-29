Détruire les catapultes

Commencez par discuter avec Zane (mais aussi avec Moxxi afin de compléter l’objectif optionnel), puis suivez-le jusqu’à l’entrée de la Fosse. Attendez qu’il ouvre la porte, et suivez-le à nouveau pour faire la rencontre de Sophie, une Chairnier enfermée dans une énorme cage.

Tirez les 2 leviers de part et d’autre de la cage avec votre grappin pour libérer Sophie, puis récupérez son jouet posé sur une caisse en bois juste à droite. Ensuite, empruntez le tunnel débloqué par Zane pour quitter les lieux et rejoindre la première catapulte à l’est de votre position.

Suivez donc votre boussole, et en arrivant sur place, tuez tous les Déconnectés à proximité de la catapulte pour pouvoir y accrocher le jouet de Sophie tout en haut. Ceci étant fait, fuyez la zone et laissez Sophie faire le travail.

Mais il reste encore 2 catapultes à détruire. Reprenez donc le jouet de Sophie en haut d’un container et filez en direction de la deuxième catapulte en suivant votre boussole, là où vous attendent d’autres Déconnectés. Comme précédemment, accrochez le jouet au-dessus de la catapulte et éloignez-vous de là.

Reprenez le jouet sur un échafaudage, et remontez un peu vers le nord pour atteindre une dernière catapulte protégée par un bouclier. Pour le désactiver, passez devant la catapulte et repérez la tour marquée par votre boussole.

De là, partez sur la droite et entrez dans le bâtiment en ruines, montez les escaliers puis grimpez à l’échelle pour rejoindre le toit, actionner l’interrupteur et désactiver le bouclier. Une fois de plus, accrochez le jouet de Sophie au-dessus de la catapulte et quittez la zone.

Sauver Carcadia

Dès lors, vous recevez un nouvel objectif, celui de vous rendre dans la ville de Carcadia, juste au sud-est de votre position. Suivez votre boussole et occupez-vous des Déconnectés en arrivant devant les portes de la ville. Entrez dans la ville et continuez d’avancer aux côtés de Zane, tout en vous débarrassant des nombreux ennemis, et ce jusqu’à rejoindre la place un peu plus loin, là où vous devez faire face à une nouvelle vague de Déconnectés.

C’est alors que le Capitaine Kuzma arrive en renfort, vous n’avez donc pas d’autre choix que de l’éliminer pour éradiquer les Déconnectés au sein de la ville de Carcadia. Après ce combat, parlez à Zane pour compléter l’objectif optionnel, et entrez dans la chambre des leaders pour lancer une cinématique.

Après une brève présentation de Levaine, parlez-lui et retournez à l’extérieur en passant par la porte du fond à gauche pour récupérer votre récompense dans un coffre, et mettre un terme à cette mission. Tandis qu’une « Addition à régler » vous attend dans la prochaine mission principale.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut rare ou très rare + Couleur de l’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.