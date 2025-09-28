En route vers Carcadia

Tout d’abord, rejoignez la source de l’appel de détresse qui a été localisé dans la partie nord de la Ribe des Méritants, et plus précisément au Hall de l’Effritement. Là-bas, traversez la grotte pour arriver dans la zone d’objectif et tuez tous les Déconnectés.

Parlez ensuite à Quent et suivez-le jusqu’à tomber sur un autre groupe de Déconnectés. Éliminez-les, entrez dans la cachette avec Quent et parlez aux deux survivants, Selene et Carling Drake, pour compléter l’objectif optionnel avant de discuter à nouveau avec Quent. A noter qu’un enregistrement ECHO se trouve dans cette cachette, et dont vous pouvez retrouver tous les détails sur notre page dédiée aux Collectors de la Ribe des Méritants.

Après le dialogue avec Levaine, vous recevez un nouvel objectif, celui de déployer un pont à l’extérieur, juste à droite en sortant de la cachette. Montez à l’échelle, puis servez-vous du point d’accroche en hauteur pour grimper tout en haut de l’échafaudage et activer l’interrupteur.

Hélas, les commandes du pont sont HS… Après avoir négocié la puce de contrôle avec Levaine en échange de vos services, rejoignez les environs de Carcadia à l’est. Traversez la zone des Flèches Rouillées tout en éliminant les ennemis sur votre chemin, et allez voir Quent en haut d’un bâtiment en ruines, près des catapultes.

Prenez les explosifs et avancez pour les placer aux 3 endroits indiqués sur la catapulte, tout en vous débarrassant des ennemis autour de vous. Puis, éloignez-vous pour vous mettre à l’abri aux côtés de Quent.

Suivez-le ensuite jusqu’au bar, là où d’autres ennemis vous attendent à l’extérieur, et entrez à l’intérieur pour lancer une cinématique et mettre fin à cette mission, avant d’aller parler de « Siège et destruction » avec Zane.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.